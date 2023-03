El PP acusa a Ciudadanos de querer entregar a Puig la Diputación de Alicante "para que rebaje el listón electoral"

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de "buscar un nuevo aliado en Ciudadanos en su estrategia para intentar desestabilizar y doblegar por la fuerza a la institución provincial". También ha defendido la estabilidad del Gobierno provincial, "que se va a mantener unido y cohesionado durante los dos meses que restan de legislatura, cumpliendo escrupulosamente la ley y el reglamento".

La también vicepresidenta segunda ha informado de que los departamentos de Personal, Secretaría e Intervención de la Diputación han iniciado los trabajos para regularizar "conforme a la ley y el reglamento de esta institución y no a los deseos de la oposición" todo lo que atañe a los diputados y asesores que están adscritos a sus áreas.

Serna, quien ha vuelto a poner en valor el trabajo de Javier Gutiérrez y Julia Parra al frente de las diferentes áreas de gobierno que ostentan, ha criticado que "lo que queda de Ciudadanos se ha entregado a Ximo Puig, los catalanistas y la extrema izquierda de Podemos con tal de desestabilizar a la Diputación".

"Es el peaje que la nueva dirección de Cs tiene que pagar a Puig para intentar rebajar el listón electoral del 5 al 3 % a dos meses de las elecciones", ha denunciado Serna, quien ha insistido en que "ese precio es la obsesión de Puig por la Diputación".

La portavoz de gobierno ha recordado que desde el socialismo valenciano "han querido hacer mociones de censura en esta institución en más de una ocasión a lo largo de estos años", además de aprobar la Ley del Fondo de Cooperación para "doblegar la legítima autonomía financiera que nos confiere la Constitución, sin diálogo".

"Ximo Puig y su tripartito radical de izquierdas no soportan una Diputación que defiende los interese de los ciudadanos y de los ayuntamientos; no soportan que esta institución no se arrodille ante la humillación de situar a Alicante como la última provincia de España en inversiones del Estado por dos años consecutivos o que defendamos el agua que necesitamos del trasvase", ha argumentado Serna.

Respecto al equipo de gobierno, la vicepresidenta ha defendido su trayectoria en estos últimos cuatros años en lo que esta institución "ha funcionado de forma modélica, buscando el diálogo y el acuerdo en todo momento", lo que ha permito "impulsar las inversiones más altas en la historia de esta Diputación".

Serna ha calificado de "ejemplar" el trabajo de Parra y Gutiérrez y ha añadido que "ellos no han cambiado, lo que ha cambiado es la cúpula de Ciudadanos que, para poder servir a Ximo y sus socios, deben pagar el peaje de intentar desestabilizar a esta institución".

Por ello, ha insistido en que este equipo de gobierno "se va a mantener unido y cohesionado hasta el final de la legislatura y lo vamos a hacer cumpliendo escrupulosamente la ley y el reglamento".

En este sentido, ha confirmado que tanto Julia Parra como Javier Gutiérrez, mantendrán sus competencias "porque la figura del diputado no adscrito es absolutamente legal", aunque pasarán a percibir retribuciones solo por asistencia a comisiones y plenos. En el caso de los asesores, los servicios técnicos de la Diputación están estudiando su situación "y en cuanto tengamos los informes, los llevaremos a pleno para informar y adoptar los acuerdos pertinentes cumpliendo lo que marca la ley y el reglamento".

Serna, finalmente, ha rechazado las críticas sobre transfuguismo que está vertiendo los grupos de la oposición y ha recordado, al respecto, que "el propio Puig se reunió con tránsfugas de Cs para aprobar los presupuestos de 2017".

En este mismo punto, también ha criticado la situación en el Ayuntamiento de Crevillent, donde L’Esquerra de Crevillent expulsó del partido al concejal Josep Candela, "quien sigue ostentando competencias de gobierno".

"Y en este municipio todo el mundo sabe que este concejal tiene un pacto con Compromís para las próximas elecciones, bien en las listas o en su equipo", ha apuntado Serna, quien se ha preguntado "¿qué tiene que decir la portavoz del Consell, Aitana Mas, que es de Crevillent, de lo que se está cocinando en su casa?"

Por todos ello, la portavoz de la Diputación, que también ha repasado la lista de imputados de Compromís y PSOE que ostentan responsabilidades públicas en la Comunidad, ha insistido en que "lecciones de Ximo Puig y sus socios, ninguna".

