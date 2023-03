Fallece de muerte natural el concejal de Bienestar Social de Torrevieja Tomás Ballester

El concejal popular de Bienestar Social del ayuntamiento de Torrevieja, Tomás Ballester, ha fallecido este sábado por causas naturales en su domicilio, según han informado fuentes municipales.

Ballester era concejal desde que entró a la alcaldía el popular Eduardo Dolón y era muy conocido y apreciado en la ciudad porque había estado muy vinculado a varias ONG, entre ellas las dedicadas a ayudar a personas con drogadicción de Proyecto Hombre y Esperanza y Vida y también de enfermos de alzhéimer.

En sus redes sociales, el alcalde torrevejense ha afirmado que se siente "consternado" por la marcha de esta "buena persona" que le ha acompañado en la labor del gobierno local durante los últimos 12 años.

"Tomás Ballester nunca ha sabido pronunciar la palabra no cuando de ayudar al prójimo se trataba. Ha dedicado toda su vida a ayudar a muchas personas a superar la auténtica lacra que es la droga a través de Esperanza y Vida y Proyecto Hombre. También lo ha hecho dando soporte a los enfermos de Alzheimer y a sus familiares de la mano de AFA", ha indicado Dolón.

"No solo ha sido alma mater de estas dos fundamentales causas sociales, también ha contribuido de manera determinante a luchar contra el hambre, a ofrecer una vivienda digna a quien la necesitaba, a las mujeres maltratadas o a las personas con diferentes capacidades", ha continuado el alcalde de Torrevieja.

"Ni siquiera supo decir que no a sacrificar una parte de su privacidad y a dar el paso a una vida pública la primera vez que me presenté a la Alcaldía, demostrando una vez más su generosidad y su compromiso con Torrevieja y los torrevejenses. Una persona que no necesitaba la política, que la ha entendido siempre con un ejercicio de servicio público sincero y desinteresado", ha agregado.

Para Dolón, Ballester era "un ejemplo, un verdadero espejo en el que mirarnos. Durante casi 12 años ha estado a mi lado, trabajando codo con codo para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor y en el que las personas que lo están pasando mal encontraran apoyo, alivio y soluciones a su situación tanto desde el gobierno como desde la oposición".

"Tomás nos ha dejado, pero su legado y su recuerdo serán eterno. Porque ha ejemplificado como nadie que es más importante hacer que decir. Que hace más quien quiere que quien puede. Torrevieja y los torrevejenses le debemos mucho y no podremos olvidarlo jamás. Te echaremos de menos amigo".

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia y de unos 60 años, Ballester deja viuda e hijos.

