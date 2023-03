Así le dejaron las piernas a la víctima de la agresión xenófoba en Alicante tras un accidente

"Me han tirado por el suelo, me han golpeado, arañado y mordido", así lo contaba Adriana en redes sociales, después de que el pasado domingo fuera víctima de una agresión xenófoba en la carretera de Rojales (Alicante) tras sufrir un accidente de tráfico por culpa de un vehículo que circulaba en dirección contraria, y en cuyo interior viajaban dos mujeres, en aparente estado de embriaguez.

Adriana viajaba en un vehículo junto a su novio la pasada noche cuando vieron que un coche que circulaba en dirección contraria por una carretera se acercaba de frente hacia ellos hasta terminar chocando con su parte delantera. Aunque el accidente no tuvo consecuencias graves para ninguno de los pasajeros, lo peor vino cuando las dos mujeres que viajaban en el otro coche vieron que Adriana era "latina".

"Tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dan un discurso donde dejan claro que no les importa que las graben porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue un error, pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una mierda machupichu", explicó Adriana en un post de Instagram. La cuenta de noticias 'Es.decirdiario' se hizo eco de la noticia y publicó el vídeo de Adriana, que ya han visto casi 1,5 millones de usuarios.

Mientras el novio de Adriana trataba de llamar a la Policía, las dos agresoras no paran de repetir a Adriana que es una "machupichu" y una "indígena". A lo que la víctima responde que está orgullosa de ser latina y tiene un "D.N.I español como el tuyo". Poco a poco la situación se va poniendo más tensa hasta que una de las agresoras coge su bolso y comienza a dar golpes, primero contra el coche de la venezolana y después contra ella.

La chica grita y dice que solo se está defendiendo, que dejen de pegarle, pero el episodio de violencia continua. En un momento dado se puede ver cómo la pareja sale corriendo y las dos mujeres salen detrás de ellos. Adriana termina en el suelo y golpean, le muerden y la arañan. Al día siguiente de los hechos, Adriana terminó pasando el día entero de médicos fruto de las lesiones sufridas: "Tengo como resultado una rectificación de la lordosis cervical, mordidas y tengo un edema en la parte trasera de mi cabeza, un esguince de tobillo".

Heridas en las piernas de Adriana tras la agresión xenófoba en Alicante.

Las dos mujeres también golpearon al novio, que en las imágenes aparece llamando a la Guardia Civil. Según las declaraciones de Adriana, las autoridades hacen un control de alcoholemia a las dos mujeres, y "dio positivo".

Actualmente, hay un proceso penal en contra de ambas mujeres por conducir en estado de ebriedad. Además, de una acusación por delito de odio y agresión en su contra. Desde EL ESPAÑOL de Alicante, nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil, pero no han dado detalles porque los hechos todavía están siendo investigados.

La víctima se creó una cuenta de Instagram para denunciar por redes la agresión xenófoba sufrida en Alicante. En los comentarios de la publicación Adriana también explica que en el momento de lo sucedido no se fueron porque no querían dejar que ambas mujeres, que parecían estar ebrias circularan por la carretera.

"A mi me chocaron en una calle pequeña pero si hubiese sido en la autovía podrían haber matado a alguien", afirma.En los últimos días, el vídeo no solo ha circulado por internet, sino que diversos periódicos y cadenas de televisión lo han compartido en sus informativos.

