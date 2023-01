Condenado a cinco años de prisión por abusar de las nietas de su pareja en una vivienda en Castellón

La Audiencia de Castellón ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por dos delitos de abusos sexuales a menores de edad, tras someter a tocamientos y otros actos de carácter sexual a las nietas de su pareja sentimental en el domicilio familiar.

La Sala de la Sección Segunda de la Audienciaconfirma así parcialmente la sentencia dictada por un juzgado de lo Penal de Castellón, que le condenó en primera instancia a un total de seis años de cárcel, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).



La Audiencia ha estimado en parte el recurso de apelación presentado por el condenado y ha decidido sustituir una de las penas que le impuso el juzgado, de un año de prisión por un delito de agresión sexual cometido contra una tercera víctima -también nieta de su compañera sentimental, pero mayor de edad- por una multa de 3.240 euros como autor de un delito de abuso sexual.

La sentencia de apelación, que se puede recurrir en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, impone además al condenado el pago de una indemnización de 15.000 euros a una de las menores en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos sucedieron durante el curso escolar 2010-2011 en un domicilio de Castellón, cuando la primera de las víctimas tenía entre 14 y 15 años y el condenado se introdujo en su habitación hasta en cinco ocasiones, le realizó tocamientos en sus partes íntimas y la besó.



El hombre se aprovechaba del control que ejercía sobre la menor por ser el compañero sentimental de su abuela, y le advertía de que si no accedía a sus deseos, no podría salir con sus amigas.



Los abusos finalizaron cuando la niña dejó de vivir en el domicilio. En ese momento, la víctima no contó nada por temor a las consecuencias, pero experiencias posteriores y el conocimiento de episodios similares con otras familiares la motivaron a denunciar los hechos en 2019, cuando ya era adulta.



La sentencia también considera probado que el hombre actuó con el mismo fin sexual con otra de las nietas de su compañera sentimental, a la que tocó los genitales en varias ocasiones cuando tenía entre seis y siete años.



Por último, en julio de 2018, el hombre abordó a una tercera víctima, también nieta de su pareja pero mayor de edad, en el domicilio familiar, intentó besarla y le pasó la mano por las nalgas en contra de la voluntad.

