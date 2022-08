Cuatro de cada diez valencianos asegura conocer a una víctima de sumisión química, según encuesta

El 57,7% de un grupo de personas encuestadas considera que el uso de la sumisión química con la finalidad de abusar o agredir sexualmente es "más frecuente de lo que se piensa", según el cuestionario realizado por la Concejalía de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas y el Departamento de Sanidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gandia.

Otro de los datos que se revelan es que cuatro de cada diez asegura conocer a una víctima de este tipo de técnica. Por el momento, en la Comunidad Valenciana no se ha registrado ningún caso de este tipo de manera oficial.

"Siete de cada diez entrevistados considera que las campañas de sensibilización sobre la prevención de la sumisión química son importantes y deben dirigirse a toda la ciudadanía", según cuestionario.

Según informa el Ayuntamiento de Gandia, el 57,7 % considera que el uso de esta práctica con la finalidad de abusar o agredir sexualmente es más frecuente de lo que se piensa y cuatro de cada diez afirma conocer a alguien que ha sufrido este tipo de agresiones.

Un porcentaje similar afirma haber podido ser víctima involuntaria de la ingesta de sustancias químicas realizadas por personas conocidas, según la encuesta realizada, que ha recogido 400 respuestas.

[Primera denuncia por "pinchazo" en Málaga: posible sumisión química a una turista de 22 años]

También cerca del 84 % opina que el consumo de sustancias químicas puede aumentar el riesgo de sufrir una agresión o violencia sexual hacia las mujeres, y seis de cada diez cree que han aumentado las agresiones sexuales en espacios de ocio.

La encuesta se ha realizado en el marco de una campaña sobre la prevención de la sumisión química ante la preocupación ciudadana por estas prácticas en varias comunidades y la relación directa con la violencia sobre las mujeres, según ha informado el Ayuntamiento de Gandia.

Plan de refuerzo

Por su parte, la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un plan de acción de refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para los meses de verano en las zonas más festivas, con mayor aglomeración o en fiestas patronales, para prevenir delitos de agresiones sexuales como los pinchazos por sumisión química, sobre los que por el momento no constan denuncias ante las Fuerzas de Seguridad.



La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado durante la presentación de la IV Edición del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', que ni por parte de la Guardia Civil ni por parte de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana hay ningún registro de este delito concreto de los pinchazos.



Bernabé ha explicado que se ha puesto en marcha un plan de acción de refuerzo de activos de Policía y Guardia Civil para los meses de verano en las zonas más festivas, que también contempla la formación impartida a jóvenes en los institutos para poder prevenir cualquier tipo de agresiones sexuales y la formación de profesionales del ocio nocturno.



La delegada ha reiterado que por el momento no se ha registrado ninguna denuncia ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero ha precisado que no quiere decir que no pueda haberla en un futuro.

Campaña en Alicante

La concejalía de Igualdad pone este lunes en marcha una campaña de sensibilización y prevención de la 'Violencia sexual por Sumisión Química' con el objetivo de identificar situaciones potenciales de violencia sexual y conocer sus síntomas con fines preventivos, entre otros.

El área que dirige María Conejero busca incrementar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y facilitar una primera atención de la mujer bajo los efectos de la sumisión química además de asegurarse de que no corre ningún peligro, para ellos se activarán los recursos necesarios.

La Campaña de sensibilización y prevención de la 'Violencia sexual por Sumisión Química' quedará reflejada en diferentes ubicaciones. Por un lado, se instalarán lonas creadas, a partir de los contenidos existentes, que se expondrán en los ventanales de la Casa de la Festa.

Por otro, dado el uso que la población joven hace de ellos, se colocarán carteles informativos en las líneas de autobuses urbanos, del municipio de Alicante, Mupis en líneas de tranvía y en las instalaciones de ADIF con un código QR en el que los jóvenes podrán acceder a toda la información.

Sigue los temas que te interesan