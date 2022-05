Marzà (Compromís) admite el desgaste del Botánico y renuncia a calificar de activo electoral a Mónica Oltra

El portavoz adjunto de Compromís en las Cortes y exconseller de Educación, Vicent Marzà, ha defendido la necesidad de que en el ciclo electoral que se va a abrirá próximamente se necesita "sí o sí" la movilización de la izquierda en la Comunidad Valenciana, y ha hecho una advertencia: "Si bajamos los brazos, gobernará la derecha". También ha admitido el desgaste del Gobierno del Botánico, algo que ha calificado de "normal" después de 8 años, y ha evitado referirse a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de activo electoral, aunque sí "ha sido un elemento clave" y critica que se estén "diciendo barbaridades de ella".

En su primera entrevista desde que dejó la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Marzà (Castelló de la Plana, 1983) ha señalado a Efe que en las dos legislaturas que ha gobernado el Botánico lo ha hecho "por un margen muy estrecho de votos" y en los comicios del año que viene "va a estar muy parecido", pero ha considerado que si la izquierda está movilizada ganará.

"Hay que huir del miedo a la derecha, el miedo solo paraliza. Lo que moviliza es la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor", asegura Marzà, quien reivindica que cuando se va "a la defensiva" no se gana y que hay que ir "al ataque", lo que significa que las ideas estén por encima" y debatir qué quieren ser "de mayores" los valencianos y las valencianas.

Desgaste del Botánico

El exconseller admite que hay un "desgaste" en el Gobierno tripartito del Botánico -si no lo hubiera "después de ocho años de gestión, una pandemia y una guerra sería extrañísimo", asegura-, pero cree que lo importante es que ese desgaste no se traslade a nivel electoral, sino que hay que generar otras esperanzas, con ideas renovadas y con más gente.

El también coordinador político de Més (el antiguo Bloc) insiste en que, "más allá de las siglas, más allá de Compromís o de no Compromís, lo importante es que haya una mayoría de izquierdas que sume", y a eso es lo que se va a dedicar con todas sus fuerzas, si bien reivindica que sin la irrupción de Compromís en 2015 "no hubiera sido posible el cambio".

Afirma que su objetivo en esta nueva etapa que ha comenzado tras siete años de conseller es trabajar "para la suma" y por el debate ideológico ante la "extrema derecha que viene y que ya está con mucha fuerza" y a la que hay que "plantar cara" desde las ideas, porque "son un engaño a la sociedad" y porque si no hay un tercer Botánico se retrocederán "decenios" en el bienestar.

Mónica Oltra

Preguntado sobre si la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es el principal activo electoral de Compromís, responde que "ha sido un elemento clave" y tiene "todo el reconocimiento" de la coalición por todo lo que ha hecho por Compromís y por la Comunitat Valenciana, ya que ha "aportado muchísimo".

Sobre qué pasará si Oltra llega a las elecciones imputada por la actuación de su Conselleria en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada, afirma que no le gusta hacer "política-ficción" sobre cuestiones que "no están sobre la mesa" ahora, y califica de "auténtica barbaridad lo que se está diciendo" sobre ella.

"Es importante que las personas que se están dejando la piel por la vida de la gente se sientan acompañadas y que tomen las decisiones que deban tomar con toda la tranquilidad y con toda la perspectiva", opina Marzà, quien insiste en que no es su "ambición" ser el candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat y que se mueve por "ambiciones colectivas".

"Soy uno entre tantos, y haré lo que entre todos decidamos", afirma el exconseller, quien recuerda que no pidió ser conseller "para nada". E insiste: "En política, cuando hay una ambición colectiva es cuando funciona, cuando hay ambiciones individuales es cuando se pervierte".

Sobre su papel en las Cortes, donde ha sustituido a Mònica Álvaro como portavoz adjunto, destaca que ha venido "a sumar, no a quitar a otra gente de otros sitios", y sobre si se entendería que finalmente no se exigiera el nivel "mitjà" de valenciano al alto funcionariado de la Generalitat considera que no y defiende que hay que garantizar los derechos lingüísticos.

Expectativas y alianzas

En el ciclo electoral de 2023, cuando se celebrarán elecciones autonómicas, generales y municipales, "nos jugamos tener el salto de calidad que necesitan los valencianos", indica Marzà, quien insiste en que "hay que sumar" porque hay "mucho en juego": un tercer Botànic, muchas candidaturas de alcaldías y que los valencianos estén más representados en Madrid.

Defiende que no es "suficiente" un diputado de Compromís en el Congreso, sino que se necesitan "muchos más" para que los valencianos tengan lo que merecen; espera que en las Cortes sean más; y en los ayuntamientos aspira a sumar candidaturas de independientes que están en su órbita ideológica y hasta ahora no se han identificado o no han participado "activamente" con Compromís.

Espera que en torno a las Navidades puedan decidir colectivamente cuál es "la mejor fórmula" para concurrir a las elecciones, que no tiene que ser necesariamente la misma en los tres procesos, y que "arrastre a mucha más gente", para que el espacio electoral del valencianismo político, la izquierda transformadora, el feminismo y el ecologismo esté "lo más unido posible".

Eso sí, alerta de que Compromís no será "subsidiario de nadie que no sea el pueblo valenciano" y que no necesita "diluirse en otros proyectos", sino hablar "de igual a igual" con formaciones "hermanas", como por ejemplo la plataforma que impulsa Yolanda Díaz. Y de que en las negociaciones partirán "siempre del qué y el cómo, y no tanto el quién".

