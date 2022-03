Ana Serna: “La Transición Ecológica para este Gobierno es convertir un vergel en un secarral”

¿Cuál es la situación actual del trasvase Tajo-Segura?

La situación es crítica, pero no de ahora, es crítica desde que empezaron los ataques por parte del Ministerio. Con los constantes recortes del trasvase Tajo-Segura, de una forma absolutamente subjetiva. Porque al final, no se ha hecho con criterios técnicos, eran decisiones de la ministra saltándose incluso las recomendaciones del CEDEX. La situación es muy complicada por eso, porque al final son insostenibles económicamente y medioambientalmente las propuestas que esta gente plantea.

Y no sólo afecta a la zona regada por el Tajo-Segura.

Sí, ahora en el Júcar-Vinalopó también nos merendamos con que la Confederación Hidrográfica pretende aprobar los planes de actuación sobre las masas de agua subterránea declarándolas en riesgo de no alcanzar el buen estado. Eso dejaría la Alto Vinalopó en una situación insostenible. El impacto negativo socioeconómico es alucinante. Ataques por un lado y por otro.

¿Es especialmente crítica con los cítricos?

Claro, nosotros hemos solicitado que las campañas no se solapen con países terceros. Habría que modificar el acuerdo que hay entre la UE y Sudáfrica para que incluyan en los protocolos de exportaciones el transporte en frío paras garantizar la calidad. Es una cosa detrás de otra. Al final estamos ahogando a los agricultores y no precisamente con agua.

Los planes del Ministerio sobre el Tajo-Segura están claros: sustituirlo por la desalación.

No es ni más ni menos que la continuidad de la hoja de ruta que ya empezó a marcar Cristina Narbona. Poquito a poco ir matando el trasvase. Y el trasvase, todos lo tenemos claro, es una infraestructura irrenunciable, vital para el Levante Español. La agricultura es uno de nuestros principales motores económicos, hay miles de familias que viven de la de ella. Y no sólo eso, tenemos garantizar que siga produciendo y continúe llegando la fruta y la verdura a nuestra mesa. Nos hemos llenado la boca durante la pandemia en decir que éramos la huerta de Europa y ahora qué pretendemos hacer. A veces me pregunto cuál es el tipo de transición ecológica que pretende esta ministra. ¿Convertir un vergel en un secarral? ¡Esa es la transición ecológica que pretende la ministra? Con el grave impacto que eso supondría para el Medio Ambiente. Al final nuestros campos y huertas son auténticos sumideros de C02. Si acabamos con ellos el impacto no sólo a ser económico. Va a ser medioambiental. Sustituir el agua trasvasada por la desalada con el coste energético que supone, cuatro veces superior, estamos ahogando a la provincia y al levante Español.

¿Y qué hace el Gobierno autonómico?

Luego nos encontramos que nuestro máximo representante y el que tiene las competencias materia hidrica, es el presidente de la Generalitat. Porque la Diputación provincial hacemos lo que podemos, que es estar al lado de los agricultores, facilitarles información para presentar alegaciones… Nuestro máximo representante y competente no hace absolutamente nada. Se pliega ante las indicaciones de la ministra.

Buenos, Puig ha propuesto que ese coste energético para las desaladoras podrían bajarse haciendo grandes plantas fotovoltaicas.

Evidentemente, no nos oponemos a eso porque es el futuro, estamos muy concienciados con la Agenda 2030. Pero estamos hablando de soluciones a corto plazo. Ahora mismo no tienes solucionado el tema del Júcar-Vinalopó y por eso no puedes declarar sobreexplotados los acuíferos, porque estás dejando sin agua a la gente. Y con el trasvase Tajo-Segura pasa exactamente lo mismo.

"El PSOE ha sabido generar en Castilla-La Mancha ese sentimiento de seña de identidad con el agua y lo defienden con una información sesgada"

Entonces, ¿cómo explicaría sus críticas?

Nosotros no queremos llevarnos el agua de nadie, no queremos dañar el Medio Ambiente. Pero al final esos grandes proyectos no dejan de ser grandes campañas de marketing a las que nos tiene acostumbrados tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno de la nación. Que luego no se llevan a efecto. Lo que pedimos es soluciones a corto plazo, pedimos estar en la lista de prioridades de nuestro presidente, donde nos merecemos. La provincia de Alicante siempre ha estado en la cola con Gobierno del PSOE.

¿Qué puede hacer la Diputación provincial y qué puede hacer la sociedad civil alicantina?

Nosotros a través de la Mesa provincial del Agua y de la Comisión Técnica podemos ayudar y facilitar trámites a los agricultores, los grupos políticos, hosteleros, hoteleros… que puedan presentar alegaciones a los planes, marcar una hoja de ruta junto con todos ellos para ir todos en la misma línea. Y es muy importante concienciar a la ciudadanía de que esto no es algo que afecte sólo al campo. Esto afecta a toda la sociedad en general. Al final, cuando el agricultor tiene que pagar el agua al precio que pretenden que paguemos el agua, tiene que asumir los costes, el intermediario a su vez sube los costes. Y cuando el producto llega al mercado el coste es elevadísimo y eso repercute en el bolsillo del ciudadano. Una chica de 25 años que viva en el centro de Madrid y que trabaje en un centro comercial piensa que esto no va con ella, pero sí va con ella. Va a afectar a toda la sociedad. Y siempre contando con que el producto llegue, porque habrá un momento en el que ni llegue.

En la Vega ya hay agricultores que no están recogiendo el limón porque no tiene salida.

Los acuerdos a los que se llegó desde la UE fueron erróneos y no se tuvo en cuenta que se solapan las campañas, el transporte en frío, más los costes elevadísimos que los agricultores tienen que pagar. Muchas veces prefieren perder la cosecha porque trabajan en pérdidas. Y no puede ser que al final todo el mundo gane dinero menos el agricultor, que es lo que está pasando. Y las medidas del Ministerio están agravando más la situación.

La guerra y costes energéticos son otra amenaza para el campo alicantino

Sin duda. Ya lo estamos viendo con la subida de los carburantes, hemos empezado por ahí.

¿Qué solución se podría dar al Tajo-Segura que pudiera contentar a todo el mundo?

La única solución es una buena planificación. Habría que retomar el Plan Hidrológico Nacional. El problema de este país no es que no haya agua, el problema es que no se reparte bien el agua. Lo vemos todos los años cuando Cataluña sufre inundaciones y todo ese agua va a la mar. Habría que hacer una planificación justa y equitativa que beneficie a todo el país.

El PP de Rajoy tuvo 8 años de Gobierno para retomarlo.

Efectivamente. Lo desconozco, yo en ese momento no estaba en política. A mí las cosas ahora me parecen muy fáciles, no sé si en aquel momento lo eran. Sí que sé que aquí el único político que puso en marcha el PHN fue un presidente del PP, José María Aznar. Finalmente, no se pudo llevar a cambiar porque hubo un cambio de Gobierno pero aquí el único que tomó las riendas fue un presidente del PP.

Sus compañeros de Castilla-La Mancha no opinan lo mismo. ¿Veremos el mantenimiento del Tajo-Segura en el programa del PP?

No tengo contacto ellos. Y esto es una opinión personal, pero creo que el PSOE de Castilla-La Mancha está vendiendo a la ciudadanía que queremos quitarles el agua. Ese mensaje ha calado. Y el PP en esa comunidad tiene una posición muy complicada. Nosotros no queremos quietar el agua a nadie, estamos pagando este agua. Y además nos corresponde por derecho. El PSOE ha sabido generar allí ese sentimiento de seña de identidad y lo defienden con una información sesgada.

Hace ya dos años y medio de la DANA 2019, ¿qué se ha hecho y qué no?

La Diputación provincial ha cumplido. Esperando a que el Gobierno central diera sus ayudas y nosotros complementándolas con el dinero que íbamos a aportar. Y desde luego, cuando se produjo la catástrofe la Diputación estuvo al pie del cañón desde todos los departamentos, carreteras, bomberos, ciclo hídrico. Desde la Confederación se han hecho algunas infraestructuras. Pero la Generalitat, solo campañas de marketing: el plan Vega Renhace, y no han hecho absolutamente nada. Y principalmente han tenido que ser los ayuntamientos los que han tenido que tomar las riendas de todo. La DANA fue en 2019 y estamos en 2022 y el Vega Renhace no han llegado a ningún sitio.

¿Los cambios en la ejecutiva comarcal del PSOE pueden tener algo que ver con el incumplimiento de las promesas de Puig?

Lo desconozco, tengo la sana costumbre de no meterme en los procedimientos internos de otros. Supongo que se han hecho unas elecciones democráticas y los compañeros han decidido que sea José Joaquín (Hernández), que es compañero mío en la Diputación.

"Como madre tengo que tener la libertad de decidir en qué colegio estudian mis hijas y en qué lengua estudian. Es tan sencillo como eso. Que me permitan a mí decidir. Y esto es un asalto que en la Vega Baja no lo vamos a consentir"

Es secretaria general del PP de la provincia de Alicante. ¿Cómo ha vivido los últimos sucesos de su partido en la cúpula nacional?

Evidentemente, no ha sido agradable, por es tu partido, por lo que luchas, peleas y lo que defiendes, y al final no es plato de gusto para nadie. Pero no me he metido en procesos internos de otros partidos y me ha sorprendido que cargos de otros partidos se hayan metido en esto. Hemos sabido, como siempre hace el PP, solucionar los problemas de la forma en que hay que solucionarlas, hablando y llegando a entendimiento. Y ahora tenemos un congreso en puertas. Si algo sabemos hacer en el PP es trabajar.

Usted es alcaldesa de Albatera, un municipio de la Vega Baja. ¿Cómo le afecta la imposición del valenciano a sus vecinos?

Es como retroceder 50 años en el tiempo. Hemos conseguido cosas pero de repente vienen y te quieren quitar tus derechos. Te imponen el valenciano cuando en la Vega Baja todos sabemos que somos castellanohablantes. Es nuestra lengua vehicular. Nuestros niños juegan y piensan en castellano. Toda la vida han ido al colegio en castellano, con el valenciano que deben conocer todos los niños. Porque yo no estoy en contra del valenciano. Lo que no me parece bien es que nos dejen a según qué niños, dependiendo de la zona en que han nacido, en inferioridad de condiciones con el resto. Yo siempre apelo a la libertad. Como madre tengo que tener la libertad de decidir en qué colegio estudian mis hijas y en qué lengua estudian. Es tan sencillo como eso. Que me permitan a mí decidir. Y esto es un asalto que en la Vega Baja no lo vamos a consentir.

¿Qué puede hacer el PP de Alicante para influir en el futuro programa electoral nacional?

Trabajar para que Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat. Es la única solución para acabar con nuestros problemas, que haya un cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Para muestra un botón: agua, lengua, tasa turística...

