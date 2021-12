Ximo Puig estudia exigir el pasaporte Covid para entrar en más establecimientos de la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que el Consell está estudiando ampliar el tipo de establecimientos en los que será exigible el pasaporte Covid y ha insistido en que "hay que convivir con la pandemia" inmunizándose con la vacuna y haciendo uso de mascarilla, distancia social, ventilación y "sentido común".



Puig ha hecho estas declaraciones durante su intervención en una conferencia-coloquio ofrecida por Foros Levante-EMV, y ha señalado que la extensión del uso del certificado de vacunación será abordada en la próxima Mesa Interdepartamental, informa la Generalitat.



En su intervención, el presidente ha explicado que actualmente el Consell tiene tres objetivos prioritarios: la protección de la salud, la creación de empleo y la ampliación de recursos económicos para la Comunidad Valenciana, procedentes tanto de fondos europeos como de una financiación autonómica "justa".



Respecto de la protección de la salud, Ximo Puig ha insistido en que hay que "convivir con la pandemia" inmunizándose con la vacuna y haciendo uso de "mascarilla, distancia social, ventilación y sentido común" y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad durante la celebración de las próximas fiestas navideñas.



El jefe del Consell ha destacado que actualmente la población vacunada en la Comunidad Valenciana es del 93,3 %, lo que ha calificado como "el mayor logro colectivo en muchas décadas".



Puig ha explicado asimismo que se va a continuar con la vacunación de los menores, cuya inmunización ha dado comienzo este mismo miércoles, así como con el suministro de la dosis de refuerzo "con carácter prioritario al personal esencial y vulnerable", y "cuanto antes" a los mayores de 40 años.



También ha anunciado que el Programa Valenciano de Investigación Vacunal de la Generalitat (ProVaVac) ha incorporado una nueva línea de investigación sobre la Covid-19 Persistente, con lo que se pretende evaluar el impacto crónico en pacientes que han superado la enfermedad aguda y desplegar estrategias de atención que minimicen este impacto en la población.



Por otra parte, el presidente ha asegurado que los fondos europeos de recuperación y la nueva financiación autonómica constituyen dos ámbitos "clave" para 2022.



En este sentido, ha ofrecido un gran acuerdo para garantizar la cohesión territorial y social, al que están "obligados" tanto el gobierno de España como todas las comunidades autónomas y grupos parlamentarios para aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica.

Financiación y empleo

El presidente ha valorado también en su intervención que el documento presentado por el Gobierno enfoca la reforma del sistema de financiación sobre la base de la población ajustada, tal y como reivindica la Comunidad Valenciana.



Ha reclamado asimismo que no haya factores que "desvirtúen" por completo la asignación de recursos por el criterio de población ajustada; así como recursos adicionales para atender con suficiencia las necesidades del estado del bienestar valenciano y de las políticas de desarrollo, además de que el Estado asuma la deuda valenciana acumulada por la infrafinanciación sufrida.



Puig ha insistido en que la Comunidad Valenciana es el territorio que más ha trabajado por la "España de las Españas viable", a través de una financiación justa, la desconcentración y la reivindicación de la diversidad, por lo que se ha mostrado dispuesto a "negociar desde el rigor y con predisposición al acuerdo", aunque ha advertido que no aceptará "una diferencia de financiación per cápita que sea inasumible como la actual".



Por lo que respecta a la creación de empleo, el presidente ha asegurado que la Comunitat Valenciana registrará un "récord histórico de trabajadores" en 2022 si la tendencia de reducción del paro registrada durante los últimos siete meses se mantiene.



En concreto, ha señalado que actualmente existe una diferencia de 2.700 trabajadores respecto del récord histórico de empleo logrado durante la burbuja inmobiliaria, a lo que han contribuido los ERE, las ayudas del plan Resistir y el "inmenso esfuerzo" de empresas, autónomos y trabajadores.

Sigue los temas que te interesan