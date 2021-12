El PP ve la propuesta de Hacienda como "una excusa", y cree que la Comunidad Valenciana pierde peso

Desde el PPCV piensan que la Comunidad Valenciana sigue perdiendo peso con la propuesta de cálculo de la población ajustada remitida por la ministra de Hacienda, y califica el documento de "mala noticia" para los valencianos porque no reconoce la deuda histórica.

El portavoz de Hacienda y Presupuestos del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado que con la propuesta enviada "no sabemos qué pasa con el statu quo, no sabemos qué pasa con la deuda histórica, y no sabemos tampoco la variable exacta de la población".

La Comunitat Valenciana representa por población ajustada el 11,06 % y con las modificaciones presentadas por el Gobierno de España "sigue perdiendo peso", ha criticado. Asimismo, Ibáñez señala que no se han tenido en cuenta todos los informes de los expertos de la Comunitat Valenciana, ni el que se emitió y envió al propio Ministerio de Hacienda.

En su opinión, la propuesta de Hacienda es "una excusa por la presión ejercida más que un proyecto de cambio" y vuelve a colocar a las comunidades autónomas en la posibilidad de que tengan que decir qué modelo quieren, como hicieron en 2018, y no sea el Ministerio el que dé una respuesta.

"El Gobierno de Sánchez está tomando el pelo a las comunidades autónomas y en especial a la Comunitat Valenciana, porque lo único que ha hecho es intentar ganar tiempo y alargar más y dilatar una vez más el proceso de cambio de modelo de financiación", ha afirmado.

Ibáñez ha reclamado "respuestas y soluciones a una infrafinanciación alarmante que tiene la Comunitat Valenciana y a la que el Gobierno de Sánchez es incapaz de dar respuesta".

Según el diputado, es importante la petición realizada por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, de una reunión urgente con la ministra Montero y con la Plataforma per un Finançament Just para que "entre todos hagamos fuerza y el Ministerio de Hacienda deje de tomar el pelo a todos los valencianos".

"Un pasito más"

Por su parte, la síndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, ha afirmado que, después de promesas incumplidas y años de injusticia para los valencianos, el Gobierno ha dado "un pasito más" y ha presentado una propuesta.

Sin embargo Merino considera que no es suficiente, y es preciso que se pongan a trabajar cuanto antes, a negociar, que lleguen a un acuerdo que proporcione a los valencianos "el modelo justo, equitativo y transparente que nos merecemos después de tantos años de no tener las mismas oportunidades que el resto de los españoles".

Ha instado a que se sienten para que el nuevo sistema de financiación sea por fin una realidad.

