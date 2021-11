La 'receta' de Ximo Puig contra el maltrato a Alicante: un 2% más de inversiones y una agencia con 30 empleos

La fórmula del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para corregir la infrafinanciación endémica de la provincia de Alicante pasa por un factor corrector de dos puntos en el capítulo de inversiones territorializadas de la Generalitat y un proyecto de tres millones de euros que permitirá traer una agencia de noticias que creará 30 empleos. Esos son los grandes ejes con los que el jefe del Ejecutivo autonómico pretende tapar el agravio de los Presupuestos Generales del Estado, que relegan a Alicante a la cola de España en inversión por habitante con un tercio del dinero que se va a invertir en Valencia y Castellón.

En primer lugar, la Generalitat destinará unos 600 millones de euros en inversiones a Alicante en 2022. Esto supone una cifra récord y un 39,7% del total, dos puntos por encima del peso poblacional de Alicante. El problema es que con este correctivo no se ataja el déficit inversor de lo que llevamos de legislatura (desde 2019) en el capítulo de obras públicas de la propia Generalitat, según se desprende de los datos de la patronal Seopan.

En concreto, y como ya reveló El Español, desde junio de 2019 hasta septiembre de 2021 el Ejecutivo autonómico ha pagado 1.159,02 millones de euros en licitaciones en toda la Comunidad Valenciana. De esa cifra Alicante solo se ha llevado 340,44 millones, el 29%, mientras Valencia ha sumado casi el doble: 665,73 millones, el 57% del total. A Castellón le han tocado en ese periodo 152,95 millones, el 14% restante, un porcentaje acorde a su peso poblacional.

Una agencia de noticias

Por otra parte, el gran proyecto que se ha vendido desde el entorno del presidente es el destinar unos tres millones de euros para traer a las oficinas de Ciudad de la Luz la agencia de noticias Euronews. El jefe del Consell confirmó este jueves que están negociando con la empresa el traslado de su sede central europea desde Lyon (Francia) a la ciudad de Alicante.

A preguntas de Efe, Puig ha señalado que se trata de un proyecto con "el canal de noticias más importante de Europa" que pronto podría ser "una realidad" y que "ayudaría a la visibilidad de Alicante". Esta permitiría crear "unos 30 empleos". Alicante fue la única provincia de la Comunidad Valenciana donde subió el paro en el mes de octubre, y su tasa de actividad tras las restricciones de la pandemia se ha estancado y está al nivel de hace 20 años.

Críticas de Barcala

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2020 fueron criticados este jueves por el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, quien lamentó el "olvido sistemático" y el "olvido" que, en su opinión, sufre la provincia por parte del Consell. Barcala opinó que las inversiones importantes no han pasado el filtro y que lo que se está haciendo son "anuncios y promesas que luego no se cumplen". "Confianza ninguna", explicó, "anuncios tras anuncios".

En opinión del primer edil, unos presupuestos que arrancan con 600 millones pero que dependen de unos ingresos "inventados" no tienen "ninguna credibilidad". "La realidad es que de nuevo terminaremos el año sin que las promesas del anterior, y del anterior, y del anterior, que son las mismas que se acaban de hacer, se hayan ejecutado así que confianza ninguna", agregó.

"Yo he oído ya tantas veces el anuncio de los centros de salud y de las inversiones, que bueno el día que se inaugure la conexión del Tram de Luceros con la estación pues entonces me lo creeré", continuó el alcalde. "Los proyectos serán verdad cuando se liciten, y hasta entonces son solo anuncios". Estas palabras tuvieron respuesta por parte de Puig, quien en una visita a las obras de integración del Puerto con la ciudad defendió que "la inversión que estamos viendo aquí es una realidad y me gustaría ver más realidades también de otras instituciones".

Tambiémn insistió en que el Gobierno valenciano apoya a la provincia de Alicante "con hechos y con obras en muchos ámbitos". "Los ciudadanos de Alicante agradecerán que haya tres centros de salud en el presupuesto, o que se amplíen el hospital de Orihuela, o cinco colegios que se puedan hacer, si el Ayuntamiento tiene a bien en la ciudad", concluyó.

Sigue los temas que te interesan