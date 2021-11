La Comunidad Valenciana permitirá mezclar grupos de niños en los recreos pero mantiene la mascarilla

La Conselleria de Educación permitirá que las clases de Educación Física y las actividades extraescolares deportivas se impartan sin mascarilla siempre que se realicen al aire libre, y los alumnos podrán interactuar en el recreo más allá de los grupos estables de convivencia. En este último caso la mascarilla sí continuará siendo obligatoria, a pesar de que se había estudiado su retirada.

En una carta fechada este miércoles, la Secretaría Autonómica de Educación informa a los directores de los centros educativos de la actualización del protocolo de protección y prevención ante la Covid para los centros educativos de la Comunitat Valenciana, que será efectiva desde el momento de su recepción, según han confirmado a Efe fuentes de la Conselleria.

Entre las principales novedades, se incluye la interacción entre alumnado de grupos de convivencia estable de edades similares al aire libre durante el recreo.

En el caso del alumnado que no se organiza en grupos de convivencia estable durante el tiempo de recreo, se permitirá la interacción entre el alumnado de diferentes grupos al aire libre.

Respecto al uso de la mascarilla no será obligatorio el uso de la misma durante el desarrollo de la clase de Educación Física, cuando esta se realice al aire libre, tanto para el alumnado como para el profesorado.

Además, se facilitará a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros el acceso a los mismos para que puedan desarrollar las actividades que les son propias, "cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene, y lo establecido en el plan de contingencia del centro educativo correspondiente".

Niños sin mascarilla

Otro de los protocolos de actuación se refiere a los niños sin mascarilla. En el caso de los alumnos que, a partir de primero de Primaria, acudan al centro sin este elemento y que no conste justificación de ser susceptible de cumplir alguna de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, se hará un requerimiento a la familia o a los representantes legales para instarles a que la utilice o para que presenten documentación que justifique el no llevarla puesta.

En caso de no hacerlo no se permitirá la entrada al centro a este alumno y se dará traslado de esta situación a la comisión de absentismo correspondiente para que se adopten las medidas que se consideren.

Asimismo, desde la Conselleria de Educación se informa a los directores de los centros de que no es necesario elaborar un nuevo plan de prevención, "sino que bastará con que se apliquen en el centro las novedades ocasionadas por el nuevo protocolo y se le den difusión".

