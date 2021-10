El PP pide el expediente bajo sospecha del alcalde de San Vicente, investigado por prevaricación

El Partido Popular de San Vicente del Raspeig ha vuelto a solicitar al alcalde, el socialista Jesús Villar, que dé explicaciones sobre la denuncia por presunta prevaricación que ha interpuesto contra él el jefe de servicios jurídicos del propio Ayuntamiento. En concreto, los populares quieren que se introduzca en el orden del día de las comisiones informativas previas al pleno de octubre.

"Hemos solicitado explicaciones al Alcalde, Jesús Villar, desde el primer minuto en que tuvimos conocimiento de esta denuncia a través de los medios de comunicación", afirmó el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Vicente, Óscar Lillo.

"Inmediatamente pedimos al primer edil que convocara la junta de portavoces y diera explicaciones en este foro de la situación". De momento no ha habido respuesta a esta petición.

Lillo calificó la denuncia de "un hecho inédito en el consistorio municipal, que no solo afecta de forma personal primer edil, sino que afecta la imagen general de la localidad, ser el denunciado precisamente la primera autoridad local".

Sin respuesta

Los populares informaron de que no recibieron respuesta a su primera solicitud, por lo que insistieron este viernes "solicitando por registro que todo lo relativo a esta denuncia", así como que "sea incluido en el orden del día de las próximas comisiones informativas previas al pleno de octubre" que se celebrará el próximo día 19.

"No puede pasar ni un ni un minuto más sin informar de la situación, aunque no es de extrañar esta actitud cobarde a la hora de afrontar esta denuncia, pues lamentablemente estamos acostumbrados a la falta de toma de decisiones del máximo responsable de la gestión municipal", señaló Lillo en un comunicado.

"Esta nueva petición se realiza como resultado del silencio de Villar ante este hecho que consideramos grave, más aún cuando la denuncia parte del propio abogado del Ayuntamiento", agregó el líder popular.

El popular afirmó que el tema no solo debería estar incluido en las comisiones informativas, sino que también debe entregarse "el expediente que contenga la documentación al respecto" e incluso propuso que "estén presentes los técnicos municipales" para explicar "los pasos a seguir en la tramitación de los documentos por los que se ha interpuesto la presunta prevaricación administrativa".

"Esperamos que no solo se dirija a los medios justificándose con presuntos revanchismos hacia su persona, y que finalmente se produzcan estas explicaciones por respeto a los vecinos y al resto de componentes de la corporación municipal", concluyó el portavoz del PP de San Vicente del Raspeig.

