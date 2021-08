La precariedad de los bomberos forestales en la Comunidad Valenciana: 300 siguen con contrato de obra

Los bomberos forestales llevarán a cabo este martes su sexta jornada de huelga del verano para reclamar la estabilidad laboral de 300 bomberos con hasta 15 años de experiencia que continúan con contratos de obra y servicio, y el cumplimiento de sus acuerdos con la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise).



Los convocantes son cuatro sindicatos de Bomberos Forestales y el Colectiu de Bombers forestals en frau de llei, que durante el mes de julio ya mantuvieron tres días de huelga, con un seguimiento según sus cifras del 80%; a esas jornadas se han sumado otras dos en agosto. El sindicato mayoritario, CCOO, con un 40% de representación, no forma parte del Comité de huelga de la convocatoria.



Los sindicatos CGT, SPPLB, STAS, UGT y el Colectiu de Bombers forestals en frau de llei acordaron convocar las jornadas de huelga de agosto tras la reunión que mantuvieron a finales de julio con la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, al considerar que continuaba sin dar solución al conflicto.



“Vamos a mantener la huelga, por supuesto, ahí seguimos. El conflicto laboral sigue igual, mantenemos nuestras reivindicaciones y de momento la consellera no está por la labor”, ha señalado en conversación con Efe Ferrán Edo, miembro del comité de huelga de CGT.



“En los últimos incendios se ha notado la falta de personal, las unidades van muy justas de personal. La consellera debería dialogar”, ha añadido, después de calificar de abusivos los servicios mínimos impuestos.



Bravo ha ofrecido negociar un plan de estabilización dentro del marco normativo establecido para el Sector Público valenciano, ya que en este momento no existe marco legal para consolidar directamente los puestos de trabajo reclamados, según la Generalitat.



La Conselleria señaló en su momento que este es un problema heredado de la subrogación de abril de 2019 y que hay "voluntad de solución".



Los últimos datos ofrecidos por la Conselleria indican que la tasa de reposición está ahora mismo en el 19% con 132 trabajadores, mientras que en abril de 2019 esa misma tasa era de un 31 % con 713.

Incendio de Castellón

Por otra parte, la evolución del incendio forestal declarado el pasado sábado en Azuébar (Castellón) y que ya ha afectado a cerca de 500 hectáreas de superficie, es "favorable" tras una noche "tranquila" y durante la cual no se han producido reproducciones de fuego.



Así lo han señalado fuentes de Emergencias de la Generalitat, que han indicado que durante la noche han trabajado enfriando el perímetro del incendio, que permanece estabilizado, 135 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos forestales y del Consorcio de bomberos de Castellón.



Según Emergencias, el puerto de Sagunto ha sido reabierto al tráfico marítimo, tras permanecer cerrado este domingo para facilitar la carga de agua de los medios aéreos.



El incendio se declaró a última hora del sábado, al parecer provocado por un rayo, y obligó al desalojo de alrededor de 300 personas del municipio de Azuébar, situado en la comarca del Alto Palancia y junto al parque natural de Sierra de Espadán, que se ha visto en parte afectado por el fuego.

