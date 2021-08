El PP valenciano pide la comparecencia del director de À Punt por las "fake news" en los datos de vacunación

La portavoz del PP en la Comisión de RTVV de las Corts, Verónica Marcos, ha pedido al director de À Punt que explique el "intento de manipulación de la televisión pública respecto a los datos de vacunación". Marcos se refiere a una noticia del ente autonómica aparecida el pasado miércoles, en la que se afirmaba de manera incorrecta que la Comunidad Valenciana estaba por encima de la media española en personas con una dosis.

La información mezclaba la población a vacunar (en el caso de la región) con la población total (en el caso de España) para colocar a la primera siete puntos por encima de la media nacional, cuando realmente estaba dos puntos por debajo. Esta conclusión fue destacada por la cuenta oficial de Twitter de la Generalitat. À Punto corrigió la noticia tres horas después de destaparla EL ESPAÑOL.



"La televisión que pagamos todos intenta engañar a los valencianos para que parezca que estamos por encima de la media nacional en vacunación cuando en realidad estamos a la cola. Esto no solo merece una rectificación en una red social, sino que el director general debe dar explicaciones en el parlamento autonómico y se deben depurar responsabilidades".



En un comunicado, Marcos ha manifestado que "À Punt vuelve a manipular los datos de vacunación con el eco de la propia Generalitat que, aún sabiendo que esos datos no son ciertos, les da credibilidad difundiéndolos. No es un caso aislado".



"Llevamos varias semanas en que la Generalitat manipula los datos de vacunación para estar por encima de la media, con una tergiversación de las cifras cada vez más grosera, como han venido haciendo con las cifras de fallecidos".

"Fabricar 'fake news'"

La diputada popular ha señalado que "todos queremos una vacunación masiva y una sanidad que funcione, pero no se pueden manipular los datos para cambiar la realidad. No se puede jugar con la salud para favorecer sus intereses partidistas". "En Sanidad manipularon los datos de fallecidos primero, de contagiados después y ahora de los vacunados".



Verónica Marcos ha afirmado que "no es de recibo que la televisión pública se dedique a hinchar datos para dar credibilidad a los Ximo-anuncios del gobierno valenciano. Va de la mano de la propaganda oficialista de Puig y Oltra. La realidad es que las vacunas prometidas por Puig para el mes de agosto no llegan".



"Sin ningún pudor nos mintieron con los fallecidos y ahora otra vez con las vacunas. Estamos ante un gobierno 'fake', con una televisión que emplea triquiñuelas para fabricar 'fake news' a su antojo y aquí nadie da la cara ni se responsabiliza de nada".



Por último, la portavoz popular ha añadido que "la propaganda partidista no puede sustituir a la realidad de lo que sucede en la calle. Curiosamente À Punt siempre se equivoca en un sentido y apenas informa acerca del colapso de la sanidad valenciana ni ofrece noticias de los centros de salud cerrados, las largas colas en los ambulatorios, o los despidos del personal sanitario".

