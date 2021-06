El PP de Alicante acusa a Ximo Puig de colaborar con Pedro Sánchez en la liquidación del trasvase

La recién designada secretaria general del PP de la provincia de Alicante, Ana Serna, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de ser "verdugos del agua" para la provincia de Alicante con la "colaboración" del jefe del Consell, Ximo Puig.



Serna se ha referido así "al voto en contra del PSOE en la comisión para la Transición Ecológica a una proposición no de Ley del grupo parlamentario popular defendida por el diputado alicantino César Sánchez que instaba al Gobierno a retirar la modificación unilateral de las reglas de explotación del Tajo-Segura", según un comunicado del PP.



En rueda de prensa, junto con César Sánchez y la diputada nacional del PP por Alicante Macarena Montesinos, Serna ha dicho que, "lamentablemente", estrenaba su primer día como secretaria general del PP de Alicante "defendiendo una vez más el agua para la provincia" porque, según ha afirmado, "nadie lo está haciendo".



Ha destacado que el PP considera que en este momento "no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido" y modificar las reglas de explotación. "Ha sido una decisión política, no técnica", ha zanjado.

Fracaso de Puig

"Estamos ante el fracaso más estrepitoso de Ximo Puig. Está claro que en esta historia hay dos verdugos: el propio presidente del Gobierno y la ministra Teresa Ribera. Pero necesitan colaboradores necesarios y, en este caso, Ximo Puig es uno de ellos", ha sentenciado Serna.



Ha indicado también que el jefe del Consell "ha defendido mucho tiempo el trasvase, ha dicho que es irrenunciable, pero a la hora de la verdad no lo ha defendido, y a la vista está".

"Este es el resultado de lo que todos sabíamos que iba a pasar: que el PSOE votó en contra de algo que alcaldes y concejales socialistas de los municipios de Alicante, a propuesta del PP, votaron a favor y se comprometieron a defender", ha expuesto.

Y se ha preguntado: "¿En qué posición deja eso a sus compañeros de partido en la provincia de Alicante?".



En este sentido, la secretaria general del PP de la provincia de Alicante ha recalcado que si Puig "tiene algún complejo a la hora de defender el territorio, no hay problema. Que se marche y deje paso a gente que sí va a defender el agua, el turismo, los sectores productivos y a Alicante".



Por su parte, César Sánchez ha señalado: "si creíamos que no se podía superar la inquina de la exministra Narbona al Levante español, la ministra Ribera la ha superado con creces". "No ha visitado a los regantes, no ha venido al sur de Alicante, no ha visitado el Levante y no ha visto 'in situ' lo que genera el sector agrario en la provincia de Alicante, Murcia y Almería", le ha reprochado.

Corredor Mediterráneo

A su vez, Montesinos ha denunciado el "abandono" del presidente del Gobierno en la provincia de Alicante, especialmente de su ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de visita este viernes en el territorio alicantino.



Montesinos ha pedido a Ábalos que explique "por qué en la provincia se han invertido solo 8 millones en obra pública, frente a los 2.200 millones que constan en los Presupuestos Generales del Estado, lo que no llega ni al 0,40 del presupuesto", según la nota del PP.



"Ya que está hoy en Alicante, que explique Ábalos por qué se hace caso omiso a las demandas que los diputados del PP de la provincia de Alicante pidieron en sus enmiendas a los Presupuestos. Por ejemplo, en Alicante, la estación intermodal, el desarrollo del Parque Central, que curiosamente a València sí se le ha concedido, la conexión ferroviaria con el aeropuerto o la eliminación de las vías del frente litoral sur".



"Está claro que la prioridad de Ábalos en la provincia se centra en las tensiones internas con Ximo Puig. No sabemos si viene aquí como secretario de Organización de su partido o como ministro de Fomento, que es lo que tiene que hacer dándole a Alicante el tratamiento que merece", ha manifestado.



Montesinos ha anunciado que el grupo popular pedirá una comparecencia de Ábalos para que explique, tal y como ha informado EL ESPAÑOL en exclusiva, "si realmente no se podrán transportar mercancías en el Corredor Mediterráneo en el tramo Alicante-Algeciras".