Así es la manta bajera alicantina que cambia de color si el bebé tiene fiebre

Una nueva sábana bajera de última tecnología comercializada para bebés por una empresa de Cocentaina (Alicante) cambia de color si el pequeño supera los 37,5 grados centígrados cuando está en la cuna.



Una portavoz de la compañía BimbiDreams, Rocío Camarasa, del departamento de Exportación, ha explicado a Efe que se trata del primer tejido inteligente que permite que los padres puedan saber el estado del bebé "solo con asomarte a verlo".



Esto es así porque la sábana tiene un dibujo gris que, cuando el pequeño o pequeña tiene fiebre, se vuelve rosáceo. Además, este tejido termointeligente cuenta con un tratamiento antimicrobiano y antiviral a base de iones de plata.



Esta sábana ha surgido a raíz de la pandemia sanitaria de la Covid-19 y de la idea de poder controlar más fácilmente la temperatura de los bebés, y ahora la compañía alicantina considera que la aplicación puede ser interesante para "el día a día", una vez pasada la pandemia del coronavirus.



"A golpe de vista, los papás pueden ver que todo está bien", ha resaltado Camarasa, quien ha manifestado que los clientes han dado una "muy buena acogida" a este tejido inteligente y los que lo utilizan les declaran estar "contentos" con los resultados.



Fundada en 1978, la empresa BimbiDreams está especializada en productos para bebés y cuenta con dos plantas en Cocentaina.

Detalle del textil, con un biberón al lado. EFE

La creación de este producto tiene que ver con la necesidad de detectar el elevado riesgo que conlleva el exceso de calor para un bebé, "sobre todo para el lactante", por lo que "es crucial evitar las pequeñas subidas de temperatura que aún no es capaz de gestionar por sí mismo".

Por lo general, la temperatura corporal de un niño se encuentra entre 36,5 °C y 37,5 °C. La fiebre en niños es una temperatura corporal por encima de este rango.

Las fiebres son comunes en niños pequeños, y por lo general están provocadas por infecciones virales sin importancia. Sin embargo, en ocasiones, la fiebre en niños puede ser señal de una infección más grave, producida por bacterias que requieren un tratamiento específico.

La sábada está además compuesta por iones de plata (BeSo®GUARDED) con el objetivo de "mantener alejadas a las bacterias el entorno del bebé porque brindan una protección al tejido, reduciendo al máximo la exposición".

No obstante, y según informan desde la empresa, "una subida de temperatura en el bebé no siempre está vinculada a la fiebre" y "a menudo se debe a un exceso de calor". "En los primeros meses de vida, el sistema termorregulador no está aún formado y tiende a sobrecalentarse con mucha facilidad, pudiendo desencadenar un golpe calor", agregron.

Lo ideal para el sueño y la estancia en la casa, es vestir ropa ligera y que el entorno esté entre 18 y 22 °C.