Desescalada en la Comunidad Valenciana: estas son las restricciones desde este martes

¿Qué se puede hacer y qué no desde este martes en la Comunidad Valenciana? La región estrena una nueva fase en su desescalada, en la que se elimina el toque de queda nocturno después de más de siete meses, así como el número de personas permitidas en las reuniones sociales. También se volverá a reabrir el ocio nocturno, aunque con limitaciones, y se amplía el horario de la hostelería a las 01:00.

La medida más polémica era sin duda el toque de queda nocturno, que en los últimos 15 días ha estado vigente entre la una y las seis de la madriugada. Existían dudas jurídicas de que la Generalitat pudiese mantenerlo tras decare el decreto del estado de alarma en España (9 de mayor), pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha avalado la decisión del Consell, algo que no ha ocurrido en otras comunidades como Baleares.



Dentro del avance progresivo en la desescalada de la pandemia, se levanta también la limitación del número de personas que pueden participar en las reuniones sociales y familiares, que actualmente estaba fijado en diez personas, y desaparece la limitación del 75 % del aforo en los espacios de culto.



En la hostelería, los locales podrán cerrar a la 1 de la mañana (media hora más tarde que en la actualidad), aunque no podrán aceptar pedidos desde la 00.30 horas, y mantienen el aforo del 50 % en interior y del 100 % en terraza, así como la limitación de diez personas por mesa y la prohibición de usar la barra, de fumar y de bailar.



El ocio nocturno, que llevaba cerrado desde mediados de agosto, podrá reabrir, pero hasta las dos de la mañana, con un aforo del 50% en interior y del 100% en terraza, una limitación de 6 personas por mesa en el interior y 10 por mesa en exteriores, y no se permite el baile ni los karaokes, solo las actuaciones profesionales de grupos musicales y DJ.



La intención de la Generalitat es que este horario para pubs y discotecas, que estará vigente para todo lo que queda de mes, se pueda revisar más adelante y ampliarlo a partir de julio, si para entonces la situación epidemiológica es buena.



Otras novedades que entran en vigor este martes son el aumento del número de personas en los grupos de visitas guiadas a museos y monumentos y en las visitas turísticas, de 20 a 25 en espacios abiertos, y de 10 a 15 en interiores.



Además, aumenta el aforo en ceremonias no religiosas y las celebraciones posteriores, que será del 100% al aire libre y del 50% en interiores, y el de actividades de tiempo libre y parques infantiles, que pasa del 50 al 75 % y podrán tener 25 personas por grupo, frente a las 20 actuales.



Las sedes festeras amplían una hora el horario de cierre nocturno para sus actividades, hasta las 23 horas, sin que se pueda consumir comida ni bebida y con una limitación de aforo del 75 %.



En las residencias de estudiantes, residencias escolares, campamentos y albergues para trabajadores, podrá hacerse uso de cocinas compartidas u otros elementos comunes, de manera sucesiva por grupos de pernocta y debiendo realizarse la limpieza y desinfección antes y después de su uso por el grupo.