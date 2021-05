Un informe sitúa a la sanidad valenciana como la tercera peor de España

La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía, tras Andalucía y Murcia, con los peores servicios sanitarios de España, mientras que el País Vasco es la mejor valorada, seguida de Navarra, Asturias y La Rioja, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).



La FADSP ha utilizado a la hora de elaborar el informe parámetros que, asegura, son utilizados en las valoraciones de los sistemas sanitarios mundiales por distintos organismos como la Organización Mundial de la Salud e indicadores "clave" del Sistema Nacional de Salud (SNS).



Así, se ha basado en datos relativos al número de camas por habitante, de profesionales, gasto per cápita, porcentaje de intervenciones además del gasto farmacéutico y su crecimiento, la valoración de los ciudadanos, las listas de espera y la privatización sanitaria, entre otros.



De esta forma, el documento hace una comparación entre las distintas autonomías y evalúa la posición relativa de cada una de ellas respecto a las demás "por eso si todas empeoran o mejoran, el resultado no tendría que variar si lo hubieran hecho en la misma medida".



Asegura que el uso del informe para argumentar que un servicio sanitario de una comunidad autónoma concreta carece de problemas "no se ajusta a la realidad porque solo indica si esta mejor o peor que el resto".



En este sentido, pide tener en cuenta que "incluso una buena situación relativa, puede encubrir muy serios problemas en parte del territorio de esa autonomía" porque no analiza las desigualdades intracomunitarias.



Los datos son mayoritariamente de 2019 y 2020 y solo algunos de 2021, pero aclara que no analiza la respuesta de los servicios sanitarios a la pandemia de la Covid, algo que la FADSP indica que hay que hacer cuando esté controlada.



La puntuación máxima posible de una comunidad es de 130, según la metodología utilizada, y la mínima de 32, explica el informe, que sitúa la media en una puntuación de 79,70.



Así, las autonomías con mejores servicios sanitarios son, por este orden, País Vasco (98 de puntuación), Navarra (97), Asturias (96) y La Rioja (92).

Aragón (88), Castilla y León (87), Extremadura (86), Galicia (84) y Castilla-La Mancha (79), por su parte, cuentan con sistemas "regulares".



Las que tienen servicios sanitarios "deficientes" son Cantabria (75), Baleares (73), Cataluña (72) y Madrid (72).



Canarias (68), Comunitat Valenciana (64), Andalucía (63) y Murcia (60), que se encuentra en última posición, son las autonomías que el informe subraya tienen "peores servicios sanitarios".



En este sentido, la FADSP resalta que hasta este año, las dos últimas comunidades eran las mismas en todos los informes -Canarias y Comunidad Valenciana- pero en el actual Murcia es la que la ocupa por primera vez el último lugar -fue la penúltima en 2019-.



Los dos primeros puestos en los cuatro últimos informes de la FADSP los ocupan las mismas comunidades con cambios en las posiciones relativas.



En esta ocasión, suben ocho comunidades de posición como son Canarias y La Rioja (3 puestos), así como Cataluña y Galicia (2), y País Vasco, Asturias, Extremadura y Cantabria (1).



Las bajadas que considera "más llamativas" son las de Castilla-La Mancha (3 puestos), Aragón, Baleares y Comunitat Valenciana (2).



De acuerdo con el color político del gobierno autonómico, señala que entre aquellas autonomías gobernadas por el PP, una mejoró su posición y cuatro empeoraron; entre las gobernadas por el PSOE, mejoraron cinco y empeoraron otras tantas, mientras que las de ejecutivos nacionalistas mejoraron las dos.



"De ello parece deducirse que la evolución fue más positiva en las que no tuvieron gobiernos conservadores, aunque sería conveniente esperar hasta el año próximo para poder valorarlo con más tiempo de evolución", considera la FADSP en el informe.