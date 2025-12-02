Jorge Fernández, presentador, sobre su dieta en Navidad: "Me pego algún exceso, pero en estos 12 días siempre bajo peso"

Pasó el verano. Llegó el frío y a muchos se les ha olvidado incluso la existencia del otoño. El invierno ocupa ya una parte muy importante de nuestros pensamientos y, por ende, uno de los momentos más especiales del año: la Navidad.

Estas fechas tan señaladas se vislumbran a la vuelta de la esquina y por ello conviene ir dejando atados todos los preparativos. Los regalos, las invitaciones, los viajes... Y, cómo no, los menús de esas reuniones con familiares y amigos.

Y es que uno de los grandes quebraderos de cabeza para el final del año es pensar qué se va a comer y cenar en días como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o el día de Reyes. Y por consiguiente, cómo esquivar esos kilos de más en pleno festival de excesos.

Aunque muchos buscan la solución de este misterio, pocos tienen un plan con garantías de éxito. Quien sí lo tiene es Jorge Fernández, presentador de televisión, modelo y gran aficionado al tema de la nutrición y del deporte. En su caso, afirma que en el momento más crítico del año es capaz de bajar de peso sin cambiar su dieta e incluso entregándose en momentos puntuales a los tradicionales festines.

La clave para él es llevar durante todo el año una alimentación equilibrada con un producto de calidad, el cual él encuentra en Lidl, marca de la que se ha convertido en su imagen durante esta campaña de Navidad. La casa de supermercados alemana, alineada con los valores del presentador, ha ideado el menú ideal de estas vacaciones, el cual ha convencido a Jorge plenamente, ya que podría ser para él lo que consume en cualquier momento del año. Y es que ahí está la clave.

El truco para adelgazar en Navidad

Dicen que Navidad es un tiempo de excesos y que la cuesta de enero, de decepciones. Repuntes de inscripciones en los gimnasios para intentar perder esos kilos de más que han aparecido tras unos días de banquetes y que en muchos casos nos acompañan hasta el verano.

Sin embargo, hay quienes consiguen esquivar este problema como le sucede a Jorge Fernández, quien a base de disciplina sigue manteniendo una buena relación con la comida también en estos días críticos. "Yo no soy de eso de todo o nada, ¿sabes? Yo siempre me mantengo todo el año igual y el deporte forma parte de mi vida todo el año".

La clave para el conocido presentador no está en el mes que va desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, sino en los 11 restantes. Por ello, si durante todo ese tiempo lo hemos hecho bien, esas semanas serán mucho más llevaderas e incluso encontraremos resultados inesperados.

"Si tú no haces nada de deporte y encima este mes te excedes, claro que vas a ganar kilos. Yo al revés, históricamente siempre pierdo peso en Navidad. ¿Por qué? Porque en Navidad esquío todos los días. Estoy 10 o 12 días esquiando a tope. Y hago travesía, que es mucho cardio también. Entonces, siempre termino las Navidades bajando peso, pero porque esto es las calorías que entran por las que salen".

"Al final es un conteo bastante exacto. En Navidad tampoco como siempre igual, me puedo pegar algún exceso, alguna comida, pero me da igual comer cordero en Navidad que esta noche". Jorge lleva su rutina a rajatabla y mientras no se abandone el ejercicio y el producto sea de calidad, todo estará bajo control.

Para ello, asegura que cualquier momento del año es bueno para confiar en Lidl. Pero más si cabe en estas fechas tan señaladas donde calidad y ahorro son garantía de unas Navidades inmejorables. "Yo creo que cada uno tiene que tener un poco su mentalidad y la confianza en alguien".

"Yo la tengo en Lidl porque digo, 'oye, esto me funciona', lo he probado y tengo una seguridad en esta marca porque me va bien. Y en el caso de Lidl creo que hay un montón de gente que confía porque ha probado sus productos antes y tiene esa confianza en la calidad que ofrece".