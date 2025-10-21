Ron Barceló lanza La Dropería, un espacio digital para sus lanzamientos más exclusivos

La marca redefine su manera de conectar con los consumidores con un formato inspirado en la cultura del hype: experiencias únicas solo para los más rápidos.

Ron Barceló lanza "La Dropería", un nuevo espacio digital que se convertirá en el punto de encuentro para sus seguidores más fieles. Allí, la marca ofrecerá sus colecciones y experiencias más exclusivas en formato drop, disponibles únicamente por un periodo corto y en unidades muy limitadas.

Inspirada en la cultura del hype y en la emoción de lo efímero, "La Dropería" nace como un espacio limitado en el tiempo, donde cada lanzamiento será una oportunidad única para vivir el espíritu de Ron Barceló de manera diferente.

A través de este nuevo canal, Ron Barceló compartirá con su comunidad una serie de drops o lanzamientos exclusivos que se anunciarán de forma anticipada a aquellos que formen parte de su cuenta de Instagram @ladroperia. Allí, sus seguidores podrán descubrir antes que nadie cada novedad, acceder a dinámicas digitales y participar en las mecánicas que permitirán conseguir los drops más esperados del año.

¿Cómo formar parte de 'La Dropería'?

El Drop 001 será el primero en ver la luz y marcará el inicio de esta nueva aventura de la marca. Su contenido es todavía un secreto, aunque promete pasarse el juego con algo sorprendente e inesperado. Alonso Caparrós, histórico de los concursos de televisión más locos y divertidos, ha sido el maestro de ceremonias elegido para dar a conocer "La Dropería" y el DROP 001. La cuenta atrás ya está en marcha y por aquí te explicamos cómo formar parte de esta exclusiva comunidad e ir descubriendo todo lo que Ron Barceló ha preparado.

El 20 de octubre se lanzó en Instagram @ladroperia, un espacio digital en el que la marca irá comunicando y presentando sus sucesivos drops. Los usuarios tendrán hasta el 30 de octubre (incluido) para ser seguidores de esta cuenta y formar parte de este selecto club. Una vez haya pasado esa fecha, "La Dropería" no admitirá más invitados. El 3 de noviembre se lanzará en @ladroperia el Drop 001. Únicamente los seguidores de la cuenta podrán conseguirlo.

Con este lanzamiento, Ron Barceló redefine la manera de comunicarse y de conectar con su comunidad, creando un espacio donde la exclusividad, la vivencia y la autenticidad se mezclan con la emoción de vivir el presente.

Invitamos a todos a unirse a @ladroperia en Instagram porque, El Drop 001 será algo épico e inesperado, y solo los auténtico Barcelovers podrán vivirlo.", explica Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló.

Atentos porque "La Dropería" es un lugar pensado para que los fans de la marca vuelvan a sentir el significado de "Vive Ahora", y para que quienes se sumen por primera vez al universo Barceló, descubran de qué se trata realmente. Porque lo que pasa en "La Dropería" no se cuenta, se vive ahora.