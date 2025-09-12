The Sky by Five Flowers, el rooftop más vibrante de Formentera: sushi, cócteles de autor y atardeceres infinitos

Formentera tiene la capacidad de sorprender incluso a quienes creen conocerla bien. Sus playas de agua turquesa y su calma mediterránea conviven con espacios donde el lujo se vive de otra manera. Uno de esos lugares es The Sky by Five Flowers, el rooftop gastronómico del hotel más exclusivo de la isla.

Aquí el tiempo parece detenerse. La terraza se eleva por encima de los tejados, ofreciendo una panorámica de 360 grados que abarca Formentera entera e incluso Ibiza en días despejados. Es un escenario pensado para disfrutar del atardecer, cuando el cielo se tiñe de colores imposibles.

El ambiente mezcla la sofisticación de un cinco estrellas con la alegría de un espacio abierto. Música suave, luces tenues y un aire cosmopolita acompañan una propuesta gastronómica que mira a Asia sin perder el alma mediterránea.

Vistas desde la azotea. Five Flowers Hotel

Una cocina que mira a Japón

La carta de The Sky combina platos ligeros y pensados para compartir, con un protagonismo especial de la cocina japonesa. La idea es que cada bocado dialogue con la coctelería creativa que acompaña la experiencia.

Comenzamos con los uramaki, que llegan en formato de ocho piezas. El Spicy Tuna sorprende por el equilibrio entre el atún fresco, el aguacate, la mayonesa japonesa picante y el toque de togarashi, ese condimento nipón que aporta chispa sin eclipsar al pescado.

El Tropical Roll es un contraste más goloso: salmón, aguacate, crema de queso y un punto de mango picante que aporta frescura y un toque caribeño. Dos versiones distintas de un mismo concepto que resumen bien la filosofía del rooftop: jugar con lo clásico para llevarlo un paso más allá.

Dúo de uramakis: Spicy Tuna y Tropical Roll.

Platos que se disfrutan con calma

El tartar de salmón llega acompañado de una salsa de ajo y aguacate que refuerza los matices del pescado sin enmascararlo. Es un plato fresco, ideal para quienes buscan algo ligero en medio del calor de la isla, y uno de los más celebrados de la carta.

Después probamos la robata de pollo teriyaki, quizá la propuesta más sorprendente de la cena. Cocinado en parrilla japonesa, conserva la jugosidad y aporta un punto ahumado que combina a la perfección con la mayonesa nipona. Es uno de esos bocados que invitan a repetir.

De postre, el brownie de frutos rojos pone el broche final. Un dulce intenso pero refrescado por la acidez de las frutas, que equilibra y limpia el paladar tras una cena marcada por contrastes y sabores bien definidos.

Tartar de salmón con aguacate y robata de pollo teriyaki. E.E.

Coctelería y ritmo de atardecer

La propuesta no estaría completa sin la coctelería. En The Sky los combinados son parte de la experiencia. Desde versiones clásicas hasta creaciones propias, cada cóctel se prepara con la misma atención al detalle que los platos de la carta.

El ambiente se transforma con el paso de las horas. A primera hora de la tarde es un lugar tranquilo para ver caer el sol, pero a medida que avanza la noche se convierte en un punto de encuentro animado. Sesiones de DJ o música en vivo acompañan el ritmo, sin robar protagonismo a la gastronomía.

Esa combinación de cocina, coctelería y música convierte a The Sky en mucho más que un restaurante. Es un espacio social, un lugar donde el lujo se mezcla con la diversión en una atmósfera difícil de encontrar en Formentera.

Cócteles de autor. Five Flowers Hotel

Un rooftop que completa la experiencia Five Flowers

El chef Jeremías Faisano, al frente de la propuesta de street food asiática, ha diseñado una carta breve pero pensada al detalle. Cada plato responde al espíritu del rooftop: ligero, sorprendente y perfectamente maridable con un cóctel.

La idea es que el comensal disfrute sin prisas, en un entorno privilegiado, con platos fáciles de compartir y sabores que invitan a la conversación. Aquí no hay rigidez de restaurante gastronómico, sino la flexibilidad de un espacio donde cada cena es también una celebración.

The Sky by Five Flowers es, en definitiva, el complemento perfecto para un hotel que se atreve a ser distinto. Una azotea donde se cruzan el lujo, el diseño y la alegría de vivir, en la que cada noche se convierte en un recuerdo difícil de olvidar.