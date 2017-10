Los expertos insisten en ampliar la edad pediátrica a los 18 años

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha insistido, con motivo de la celebración, el próximo 8 de octubre, del Día de la Pediatría, en que se amplíe la edad de atención pediátrica hasta los 18 años y que, para mejorar esta asistencia, se incrementen las plazas MIR, en Atención Primaria y en especializada.

"Defendemos que la Pediatría sea considerada como una especialidad no troncal, las áreas de capacitación específica y nuestro modelo de atención pediátrica porque previene y mejora la salud de los niños. Además, uno de los puntos que consideramos irrenunciable es seguir atendiendo a los adolescentes porque es un periodo en el que hay muchos problemas y no han terminado su crecimiento", ha señalado la presidenta de la AEP, María José Mellado.

En este punto, el vicepresidente de Atención Primaria de la AEP, Juan Ruíz-Canela, ha recordado que la salud infantil en España es "saludable" o, al menos, así lo demuestran diferentes estudios que posicionan al país como uno de los de referencia en Europa por sus tasas de vacunación (en 2016 se alcanzaron coberturas en primovacunación superiores al 97%) y por su tasa de supervivencia en niños prematuros a partir de la semana 26, situada en torno al 72 por ciento.

Por ello, y debido a que la adolescencia es una etapa conflictiva en la que aumenta el riesgo de comenzar estilos de vida poco saludables, como por ejemplo, empezar a fumar, a beber alcohol o a hacer vida sedentaria y aumentar de peso, los expertos han reiterado la necesidad de que en toda España puedan atender a estos jóvenes y que, además, haya unidades de transición a los servicios de atención sanitaria de adultos.

No obstante, para que esto pueda ser una realidad, la presidenta de la AEP ha recordado la necesidad de ampliar las plazas MIR, así como las de pediatras de Atención Primaria y especializada. "Nuestras reivindicaciones tienen que ir acompañadas de un movimiento de las instituciones sanitarias para que los pediatras puedan asumir la carga de trabajo. En algunos hospitales se están viendo a los niños hasta los 16 años, pero en otros no porque no han podido todavía adecuar las camillas, los quirófanos y el personal", ha recalcado.

Se calcula que la media en España se sitúa en un pediatra por cada 1.200 niños cuando lo recomendado es uno por cada 1.000 pacientes. No obstante, la doctora Mellado ha avisado de que esta estimación no se puede tener cien por cien en cuenta porque hay una "variabilidad infinita" entre comunidades autónomas.

Del mismo modo, los pediatras han solicitado el reconocimiento de las 23 especialidades pediátricas como áreas de capacitación específica, valorando como un "paso atrás" la anulación de la especialidad de Neonatología. Además, han planteado la necesidad de aumentar la formación en Pediatría a cinco años: tres comunes en Pediatría general y dos de subespecialidad pediátrica.

'Quien mejor te cuida es tu pediatra'

Por todo ello, y con el objetivo de reivindicar el papel de los pediatras en el mantenimiento de la calidad de la atención pediátrica como garante de la salud infantil y juvenil y, al mismo tiempo, aumentar la visibilidad de los problemas de la infancia y la adolescencia, el Día de la Pediatría lleva por lema 'Quien mejor te cuida es tu pediatra'.

Precisamente, y con motivo de la celebración de este día, este miércoles va a tener lugar la entrega del reconocimiento del 'Pediatra del año' al expresidente de la AEP, Serafín Málaga, por su labor en la defensa del modelo pediátrico español y su trayectoria clínica, de docencia y de investigación pediátrica.

Asimismo, el doctor Ruíz-Canela ha informado de que también se entregará el galardón del IV Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil Día P', en el que más de 400 niños y jóvenes han plasmado cómo les gustaría que fuera la bata de su pediatra.