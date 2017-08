Sube 293 años de vídeos porno para probar la nube ilimitada de Amazon

La publicidad es engañosa, por lo que no está de más probar que lo que te prometen se ajusta a la realidad. Eso es exactamente lo que hizo Boston02, un usuario de Reddit que quiso poner a prueba los límites de lo imposible, y lo hizo de la mejor manera posible: subiendo porno.

En total, una cantidad absurda: 1,8 petabytes, 1.800.000 gigas. Son 102 años de vídeo, 293 si la calidad no es muy alta, una cantidad de romanticismo que puede no ser suficiente para los más avanzados, pero que servirá a la mayoría para eso del amor propio durante una temporada.

El peligro de ofrecer almacenamiento ilimitado

Ofrecer almacenamiento ilimitado es peligroso en Internet. Ya lo comprobó Microsoft, que tuvo que dejar de ofrecerlo a los usuarios de Office 365 tras ver que los usuarios subían todo su disco duro. A Amazon le ha pasado lo mismo, y decidió dejar de ofrecerlo el pasado junio, aunque aquellos que tuvieran contratado la tarifa ilimitada pueden seguir accediendo a ella hasta que les caduque la suscripción.

¿Habrá tenido algo que ver el alud de porno que ha subido Boston02? Algunos creen que sí:

En una respuesta a una publicación de hace seis meses de Boston02, en la que "celebraba" su primer petabyte, otro usuario le recriminaba su acción: "nada en la vida es ilimitado, y el que lo crea es un idiota", comenzaba. "Aunque me indigna que anuncien su oferta como ilimitada, me indigna aún más que la gente abuse de ello. Subir un petabyte de porno no es razonable, y puede llegar al nivel de los ejecutivos y decidan acabar con la oferta". Poco después, su predicción se hizo realidad.

El "material de investigación" es prácticamente todo porno

"Casi todo es porno" explica el autor de esta peculiar prueba a Motherboard. "Desde que entré en el mundo de los ordenadores, descubrí que aprendía más y cada vez más rápido si era algo interesante. Llamadme loco, pero las mujeres me interesan más que la mayoría de cosas de Internet. Hay una gran cantidad de información siendo creada diariamente, así que era un buen material para el proyecto".

Para recopilar esta ingente cantidad de información, creó diversos scripts y programas que grababan de forma automatizada emisiones de cámaras web públicas de diversas páginas web pornográficas.