Un pedófilo conduce más de 300 km solo para acabar en la cárcel

Ten cuidado con la gente que conoces a través de Internet, nunca sabes quién puede ser en realidad. Es uno de los consejos básicos que se debe seguir cuando uno se mueve en la red, así como una de las primeras reglas que deben entender los más jóvenes cuando comienzan a moverse en redes sociales. Paradójicamente, en este caso es algo que debía haber aprendido también este pedófilo que ha sido condenado a cuatro años de prisión, además de haber sido incluido en un registro permanente.

El pasado 28 de abril, James Ellis, de 58 años, de Denbigh (Gales), condujo más de 300 kilómetros hasta Newcastle, donde creía que había quedado con una joven de 13 años con la que había estado conversando durante varios meses a través de Whatsapp, habiendo dejado claro sus intenciones sexuales.

Dark Justice, la organización que ya ha atrapado a 50 pedófilos

Sin embargo, se encontró con que la supuesta niña no existía, sino que todo era una trampa tendida por Dark Justice, una organización que se hace pasar por jóvenes en las redes con tal de detectar y atrapar pedófilos. Hasta ahora han conseguido que 104 potenciales abusadores sean detenidos, de los cuales 50 ya han sido condenados, 27 con penas de cárcel.

Cuando llegó al punto acordado, en vez de encontrarse con su cita se encontró con varios miembros de la organización, que grabaron la conversación y lograron que confesara antes de la llegada de la policía. En ella, Ellis -que llevaba dos condones- admitió que venía con intención de mantener relaciones sexuales y que era conocedor de la edad de la inexistente niña, 13 años.

Ya había sido detenido por "algo similar"

"Va a ser detenido, ¿lo sabe?" le dice el miembro de Dark Justice, a lo que él contesta afirmativamente, antes de explicar que ya ha había sido detenido anteriormente por "algo similar", aunque asegura que aquella vez alguien le quitó el portátil y uso sus cuentas. "Esta vez va a ser difícil alegar algo así. No pinta bien ¿verdad?" le comentan, a lo que él responde con un "no, no pinta bien".

"Has tenido suerte de que éramos nosotros y no una niña. Si no, hubieras destruido su vida y tú hubieras acabado en la cárcel por violación".