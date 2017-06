Los Hammerskin, la banda de nazis más peligrosa del mundo, declaran Mallorca "protectorado alemán"

En el escenario de un bar de Mallorca llamado Bierkönig ('El rey de la cerveza') hay una cantante y exactriz porno que está dando un concierto. Es alemana, se llama Mia Julia y está acompañada por una vocalista negra. A mitad del concierto entran en el bar una veintena de cabezas rapadas exhibiendo banderas nazis. Arrasan con todo y profieren gritos racistas contra los extranjeros.

Nazis y resto de asistentes cruzan insultos y lanzamiento de botellas. La cantante detiene el concierto durante veinte minutos. La multitud se pone a cantar una canción antifascista y los nazis acaban reculando y abandonando el recinto.

Sucedió en Palma el pasado fin de semana. La cosa no pasó a mayores y no hubo que lamentar heridos, pero… ¿quiénes son estos skinheads que van amenazando a la gente y reventando conciertos en Mallorca?

LOS NAZIS QUE SALIERON DE ESTADOS UNIDOS

Se trata de los Hammerskin, una de las dos agrupaciones neonazis más peligrosas del mundo. Una especie de multinacional del nazismo fundada en Estados Unidos, pero con sucursales (llamadas capítulos, como en las bandas moteras) en más de una decena de países. En Europa tienen presencia en Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Luxemburgo, Italia, Suecia y Hungría. También tienen ramificaciones en Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

En nuestro país son viejos conocidos. Es considerada la agrupación de skins más violenta de España y está prohibida. Son ilegales desde hace ocho años. El 16 de julio de 2009, un magistrado desarticuló el capítulo español y mandó a la cárcel a José Eduardo Chapela “Chappe”, jefe de Hammerskin España. Le condenó a dos años y seis meses de prisión por asociación ilícita. También impuso diversas penas a los otros 14 principales miembros de la banda.

CLAVES EN LA GUERRA INTERNA DE ULTRAS SUR

Hammerskin, ya ilegalizada en España, estaba vinculada a otra organización ultra llamada “Outlaw Madriz” que en 2013 se había hecho con el control de Ultras Sur, la facción más radical de la hinchada del Real Madrid. Ellos instigaron la guerra interna que tuvo lugar en el fondo sur del Bernabeu por el control del sector. Un grupo de skinheads capitaneado por Antonio Menéndez 'El Niño', Óscar del Pino y Javier Antuñano 'El Fichaje', dieron un 'golpe de Estado' en Ultras Sur y empezaron una guerra contra los históricos dirigentes José Luis Ochaíta y Álvaro Cadenas.

Aquel conflicto acabó con Menéndez liderando la facción más peligrosa de Ultras Sur. Paradójicamente, Menéndez era hincha del Atlético de Madrid y no era aficionado al fútbol. ¿Cómo se hizo un colchonero no futbolero con el control de los ultras más radicales del Real Madrid? Porque era uno de los hombres de confianza de Hammerskin España. Tal fuerza tenía la organización en nuestro país, que fue capaz de poner a un aficionado del Atleti a dirigir a los radicales merengues.

SECUESTRAR, ASESINAR Y COCINAR EL CADÁVER

Otro de los hombres clave del movimiento en España, Óscar del Pino, fue detenido por el secuestro y asesinato de un empresario en Toledo. A este nazi también se le atribuyeron otros delitos graves, como haber propinado una paliza a un preso de la cárcel al que confundió con un violador y haberlo dejado en estado vegetal. O el asesinato de otro empresario, al que habrían descuartizado y cocido después de haberle quitado la vida. Él y sus hombres eran extremadamente violentos y tenían tentáculos en las principales ciudades españolas, donde se dedicaban a extorsionar, secuestrar, apalear y asesinar.

Las detenciones y la desarticulación de Hammerskin España se llevaron a cabo tras la publicación de Diario de un skin, un libro escrito por el periodista Antonio Salas, que se infiltró en Ultras Sur para hacer un trabajo de investigación. Denunció, entre otras cosas, que los nazis salían de caza después de cada partido del Real Madrid en el Bernabéu y eran capaces de agredir hasta a 50 miembros de las aficiones rivales por noche.

Tras la desarticulación de la banda, la policía volvió a tener constancia de la presencia de Hammerskin en España en 2013, cuando fueron identificados varios miembros en un concierto organizado por grupos de extrema derecha. La cosa no pasó a mayores… hasta esta semana, cuando los escudos con los dos martillos cruzados han vuelto a aparecer en nuestro país.

PROTECTORADO ALEMÁN DE MALLORCA

Si la banda está prohibida en España… ¿quiénes son estos Hammerskin que irrumpieron en Mallorca hace unos días? Son una veintena de jóvenes nazis alemanes que pertenecen al capítulo germano. Proceden en su mayoría de la ciudad de Frankfurt, aunque hay otros de Dortmund, Hamburgo y otros pueblos de la cuenca minera del Ruhr. Campan a sus anchas por Mallorca. La lían, lucen carteles con proclamas nazis y son los responsables de altercados, tanto en bares de moda de Palma como en la playa. Cuelgan pancartas haciendo apología del nazismo en los lugares de mayor afluencia de gente. Se han hecho fuertes en Baleares y llaman a la isla “Protectorado alemán de Mallorca”, como si la hubiesen invadido. Y, curiosamente, lanzan soflamas en contra de los extranjeros, en una isla en la que los extranjeros son ellos.

Entonces, ¿Hammerskin procede de España o de Alemania? De ninguno de los dos sitios. Hammerskin es una organización neonazi originaria de Estados Unidos. Es una de las dos grandes asociaciones de skinheads ultraderechistas del mundo. La otra se llama Blood & Honour (Sangre y honor). Enemigos íntimos, comparten un largo historial de enfrentamientos entre ellos, pero también de colaboraciones. En los últimos tiempos, ambas hermandades han olvidado sus rencillas y han llegado a organizar conciertos nazis juntos.

SKINS INGLESES VS SUPREMACISTAS BLANCOS YANKEES

Ambas hermandades están ilegalizadas en España. Sus orígenes son distintos. Unos proceden de Gran Bretaña y otros de Norteamérica. Los primeros en aparecer fueron Blood & Honour. Su fundación tuvo lugar en Inglaterra en 1979. Eran jóvenes skins ingleses de los suburbios de las grandes urbes británicas. Fueron los responsables de la fractura del movimiento skin, que se escindió en dos grandes corrientes: skins racistas de extrema derecha (Blood & Honour) y skins antifascistas de extrema izquierda (Sharp). Dos corrientes con la misma estética, pero con diferencias políticas irreconciliables.

Hammerskin, por el contrario, procede de Estados Unidos. Concretamente del sur. Fue fundada en Dallas (Texas) en 1991 por supremacistas blancos, miembros algunos del Ku Klux Klan. Pronto dieron el salto a Detroit y rápidamente se extendieron por toda la geografía norteamericana. En pocos años cruzaron a Europa y establecieron los primeros capítulos en Suiza e Irlanda. Su símbolo son dos martillos cruzados, en referencia al martillo del dios Thor, uno de los tótem favoritos de los nazis.

14-88: LAS 14 PALABRAS Y HEIL HITLER

Skins ingleses y supermacistas blancos norteamericanos compartían ideología de extrema derecha y muchos de los códigos secretos de los skins. Por ejemplo, ambas organizaciones se identifican con el número 14-88. El 14 corresponde a las '14 palabras'. Esto es, una especie de eslogan escrito por un miembro del Ku Klux Klan llamado David Lane, que dice lo siguiente:

“Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”.

El 88, por su parte, responde al saludo 'Heil Hitler'. La abreviación son las dos letras H. La letra H ocupa el lugar número ocho en el alfabeto. Así, 88 es HH. Es decir, Heil Hitler.

Siguiendo con los códigos internos, Hammerskin se identifica con el número 38. Corresponde a la expresión “Crossed Hammers” (Martillos cruzados). El 3 es por la letra C de 'crossed' y el 8 por la H de 'hammers'.

PROHIBIDOS DESDE 2009

Ambas hermandades nazis son ilegales en España. Hammerskin fue prohibida en 2009 y Blood & Honour en 2010. Las dos comparten también jerarquías, formas de organización y ritos iniciáticos. Pero su pelea por la hegemonía del nazismo mundial dio lugar a numerosos conflictos entre ellos. Un antiguo miembro de Blood & Honour España cuenta cómo en 2007 asistió a un concierto ultraderechista organizado en Lisboa por su asociación. “En mitad del concierto llegaron unos cuantos Hammerskin de Portugal acompañados por una banda motera local. Se liaron a tiros y reventaron el festival”. Al parecer, el de Mallorca no era el primer concierto que reventaba la hermandad de los martillos cruzados.

Uno de los principales campos de batalla de las dos organizaciones nazis en España han sido las gradas de los campos de fútbol. En los 90 y principios de los 2000, Hammerskin se repartía el control de los grupos ultras más importantes de España. Mientras Hammerskin mandaba en Ultras Sur o Brigadas Blanquiazules, sus rivales de Blood & Honour lideraban a Boixos Nois o el Frente Atlético.

El tiempo y las adversidades les han llevado a limar asperezas. En 2010, el líder de Hammerskin España se pronunciaba en un foro sobre el juicio que a la postre ilegalizó a sus rivales de Blood & Honour con este speech. “Mañana empieza el jucio contra "mis colegas" del Blood & Honor España. La verdad aunque me caen mal por idiotas les deseo lo mejor, es más, creo que saldrán absueltos libres de cargos, porque no sólo no eran asociación ilícita que estaban legales (sic), sino que además tenían licencia de armas algunos. Buena suerte. HSE”. A los pocos meses, Blood & Honour fue ilegalizada como Hammerskin.

LOS NAZIS ALEMANES NO SON ILEGALES AQUÍ

Si son ilegales en España, ¿por qué campan a sus anchas por Mallorca? La respuesta es que lo que prohibió y desarticuló un juez en 2009 fue Hammerskin España. El capítulo español sin embargo, pertenece a una gran organización llamada Hammerskin Nation, que comprende también el capítulo alemán. La 'nación' no es ilegal en España, por lo que los alemanes pueden pasearse por la isla ataviados con símbolos de Hammerskin sin que nadie pueda hacer nada.

Los Hammerskin que la están liando en Mallorca son una veintena de jóvenes, liderados por Denis Kiebitz, un nazi de la ciudad de Braunschweig que aparece con una esvástica tatuada en el hombro en la primera foto de este reportaje. El otro cabecilla es Wolfgang Erwin Benkesser, de Hamburgo. Ambos practican artes marciales y han estado implicados en casos investigados por la Policía de Alemania.

DE SKINHEADS A NIPSTERS

¿Entonces han vuelto los skinheads? No exactamente. Lo que han vuelto son los nazis. Aunque muchos de los hammerskins que reventaron el concierto de Mallorca conservan la estética de los cabezas rapadas, desde Alemania advierten de que eso ha cambiado en los últimos 3 ó 4 años. Ahora tienden a ocultarse en una estética 'casual' para no ser identificados. Muchos de ellos visten a la moda, se dejan largas barbas y se peinan como los hipsters. Por ese motivo, los periodistas especializados alemanes han acuñado la expresión 'nipsters' (nazi + hipster) para definir a estos nuevos radicales.

En esta ocasión, el abuso de los nazis no ha pasado de reventar un concierto, pero llama la atención porque hacía tiempo que no se dejaban ver. Y menos en España, donde sus colegas están ilegalizados. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir los Hammerskins, en un momento en el que los populismos de ultraderecha están viviendo una nueva edad dorada en Europa? ¿Volverán a proliferar los cabezas rapadas en España como en los 90? ¿Se extenderán los 'nipsters' por nuestro país? ¿Avisa Hammerskin España con reorganizarse con otro nombre para volver a las andadas? La policía española no tiene constancia. Sin embargo, el ataque al concierto en el 'Bierkönig' es una advertencia que no puede pasar desapercibida.