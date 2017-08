Ripoll, en Girona, es un pueblecito de poco más de 10.000 habitantes, y situado cerca de los Pirineos, que en la tarde del jueves 17 ha visto su paz perturbada. Allí vive Driss Oukabir, de 28 años (nació el 13 de enero de 1989), el hombre cuya foto ha sido difundida después de que las autoridades le relacionasen con el atentado. Las primeras informaciones apuntaban que Driss era quien había alquilado la furgoneta con la que se había perpetrado el atentado en un comercio llamado Telefurgo, situado en la localidad de Santa Perpètua de Mogoda.

Después fuentes policiales indicaban que podría ser él quien conducía el vehículo (con matrícula 7082 DWJ), informaciones que fueron desmentidad cuando se señaló que Driss podría no saber nada del atentado. Según la exalcaldesa de Ripoll, Teresa Jordà (ERC), Driss vio su imagen en la televisión y acudió él mismo a la comisaría de Mossos para asegurar que no tenía nada que ver con el crimen terrorista, que él estaba en Ripoll (a hora y media en coche de Barcelona) y que le habían robado la documentación. Esa documentación es la que, al parecer, se encontró en la furgoneta. Según también Jordà, habría sido el hermano pequeño de Driss, Moussa, de entre 17 y 18 años, quien le habría robado la documentación. Todo ello ha quedado parcialmente desmentido después de que el máximo responsable de los Mossos aclarase que Driss no se había entregado, sino que había sido detenido en Ripoll cuando las autoridades le identificaron. Lo que se sabe seguro es que él no es el autor material del atentado, pero no queda descartada su implicación.

La foto que se difundió de Driss Oukabir.

La Policía detenía a Oukabir poco después del atentado, haciendo saltar las alarmas de quienes le conocían desde hacía años: "Siempre ha sido un chico normal, se ha criado con nosotros. No me podría imaginar que haya participado en esto", indica a EL ESPAÑOL una vecina.

Procedente de Marruecos, Driss Oukabir se crió en Ripoll. Tiene al menos dos hermanos (Fahima y Mousa, de 16 y 18 años respectivamente), según la ficha policial de Driss, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, quien fue detenido por un delito de violencia de género cometido en julio de 2017. Según fuentes cercanas, podría tener un tercer hermano de corta edad.

Driss estudió en el instituto Tomàs Raguer y es amante del fútbol, especialmente del Real Madrid. Es musulmán y alguna que otra vez acudía al templo de Ripoll. "Sí que iba a la mezquita del pueblo" aclaran fuentes cercanas, pero "no es una persona visiblemente religiosa". "Es muy buen muchacho", reitera una vecina que prefiere mantenerse en el anonimato.

Driss actualmente reside en el pueblo gerundense con su novia en un céntrico piso. La chica, aunque también musulmana, es oriunda de Ripoll. Ella trabaja como cuidadora de personas mayores. "Es una chica muy maja, muy buena gente", cuentan los vecinos. Ambos viven junto a su perro.