Fadwa, la heladera a la que los niños adoraban asesinada por su exnovio el último día del Ramadán

Domingo 25 de junio. Un hombre se acerca a la comisaría de los Mossos de Salou. Les confiesa que ha asesinado a su expareja a navajazos y que la ha dejado dentro de un coche junto a la carretera. La víctima es Fadwa Talssi, de 29 años, y él, cuya identidad se desconoce y fuentes oficiales no han querido desvelar, es su expareja, un hombre de 43 años.

Fadwa tenía 29 años y nació en Nador (Marruecos). Llegó a Cambrils (Tarragona) cuando era pequeña y aquí vivía también su hermana gemela. Tenía doble nacionalidad: marroquí y española. Antes había trabajado como limpiadora en casa de Carmen, una vecina de Cambrils que la recuerda como "una persona a la que los niños adoraban". Desde hacía cinco años trabajaba en una heladería de la localidad de La Pineda.

Hacía cuatro meses que Fadwa había decidido romper la relación con su pareja. Él, también de origen marroquí y de 43 años, fue en busca de ella el domingo 25 de junio. Le asestó varias puñaladas con una navaja el mismo día que finalizaba el Ramadán. Su hermana gemela había viajado a Nador precisamente para celebrar el fin de esta fiesta musulmana en su ciudad natal, junto al resto de su familia. Una de las amigas musulmanas de Fadwa, Sosu, destacaba esta fecha tras tildar este acto de cruel para desear que "Dios cuidase de ella".

Fadwa Talssi.

Después de que su agresor fuese a la comisaría a las ocho y cuarto de la mañana para confesar el crimen, los mossos se acercaron al lugar indicado y localizaron el vehículo, un Peugeot 206 gris: dentro estaba Fadwa muerta, en la carretera T-325 que une Cambrils con Salou (conocido como Vial del Cavet), frente a la entrada del Camping Sangulí Salou. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Fadwa no había presentado ninguna denuncia contra su agresor.

Tras el hallazgo de la víctima en el coche, el agresor fue detenido y hoy martes pasará a disposición judicial.

El feminicidio ha tenido lugar este fin de semana en el que también ha sido asesinada otra mujer: Encarnación, de 39 años y procedente de Sevilla. Además, la Policía Nacional también ha informado de que este fin de semana hubo otro caso de violencia machista (aunque no mortal) en Las Palmas de Gran Canaria. Según han explicado fuentes oficiales, un hombre de 66 años fue detenido acusado de maltratar durante años a su mujer, que no se había atrevido a denunciarle antes porque la amenazaba con matarla a tiros. Los investigadores afirman que el arrestado había llegado a ponerle una escopeta en la sien a su víctima para atemorizarla, ordenándole no salir de su casa.

Fadwa Talssi, de 29 años, es la trigésimo tercera mujer asesinada por un hombre desde que comenzó el año. En España, en 2017, también han sido asesinadas Matilde de Castro, de 44 años; una mujer de 25 años cuyo nombre se desconoce; Blanca Esther Marqués, de 48; Toñi García Abad, de 33 años; María de los Ángeles, de 77 años; Virginia Ferradás, de 55 años; Cristina Martín Tesorero, de 38 años; Ana Belén y Ana, madre e hija de 46 y 18 años; Carmen González Ropero, de 79 años; J.D.L.M., de 40 años (solo se conocen las iniciales); Laura Nieto Navajas, de 26 años; María José Mateo García, de 51 años; Leidy Yuliana Díaz Alvarado, de 34 años; Margaret Stenning, de 79; una mujer de 91 años cuyo nombre se desconoce; Mariló Correa Pérez, de 47 años; Gloria Amparo Vásquez, de 48 años; Erika Lorena Bonilla Almendárez, de 32 años; Yurena López Henríquez, de 23 años; María Victoria Zanardi Maffiotte, de 44; Ana María Rosado, de 42 años; Andra Violeta Nitu, de 24 años; Raquel López, de 45; María del Rosario Luna, de 39 años; Eliana González Ortiz, de 27 años; Ana Hilda Linares Báez, de 55 años; Susana Galindo Moreno, de 55 años; Beatriz Ros García, de 30 años; Valentina Chirac, de 37; Encarnación Barrero Marín, de 39; así como Encarnación García Machado, de 57 años.

En EL ESPAÑOL también contabilizamos el caso de Noemí Dávila: no fue víctima mortal, pero su pareja, Vladimir Valdovinos Ibacache, se tiró de una ventana del hospital La Paz junto a la bebé de ambos para vengarse de ella.

En total, la serie 'La vida de las víctimas' contabiliza 33 mujeres asesinadas más el caso de la bebé y su madre. EL ESPAÑOL está relatando la vida de cada una de estas víctimas de un problema sistémico que entre 2003 y 2016 ya cuenta con 872 asesinadas por sus parejas o exparejas.