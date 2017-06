La doble vida del líder de las JJSS de Elche: de recoger juguetes a almacenar pornografía infantil

Caras de funeral, llanto e incomprensión. Un puñado de militantes socialistas se cruzan comentarios en el bar junto a la sede del PSOE de Elche, junto a la avenida de la Llibertat, una de las arterias principales de la ciudad. “Pero… ¿es verdad lo que dicen?”. Apenas articulan palabra. El calor es asfixiante. Están en shock por las últimas noticias. Alejandro Díaz Chaves, “ese chico diez” de 27 años y líder de las Juventudes del partido, escondía un lado sobrecogedor.

La información saltaba este martes: “Lo han detenido por pedofilia. Por lo visto, tenía imágenes de bebés muy duras”, comenta un parroquiano. A esto hay que añadir los supuestos abusos de una niña de dos años que investiga la Policía y que, de momento, el juez ha desestimado. Miradas fijas en el suelo y más preguntas desgarradas que no encuentran respuesta: “¿Nuestro Alejandro? ¿Por qué?”.

El jefe de las Juventudes Socialistas de Elche se había granjeado un nombre en la ciudad alicantina. “Tiene alma de líder”, explican fuentes del partido. Arrastraba a los jóvenes, se manifestaba a favor de los derechos sociales, encabezaba las pegadas de carteles del partido cuando se aproximaban las elecciones. Sus alocuciones a favor de los refugiados, contra las injusticias, eran contagiosas.

“Hablaba con mucha implicación, siempre se animaba a participar en mítines y a dar discursos”, cuentan de él. Todo ello a pesar de la inquietud que le despertaba hablar en público: “Se había gastado un pastón en clases de oratoria, pero aun así cuando le tocaba dar un discurso se ponía muy nervioso y se mordía las uñas”.

El joven "Felipe González" ilicitano

Eso era todo un problema para un chicoal que ya llamaban “Felipe González”: “Hablas con mucha emoción, ya te crees como él”, solían decirle, entre bromas amistosas. Pese a sus estudios –un módulo de Administración y Finanzas en el IES Sixto Marco y Relaciones Laborales en la Universidad Miguel Hernández, que aún cursa-, soñaba con medrar dentro del partido.

Por el momento, sus ambiciones se estaban viendo cumplidas. Todos veían un referente en él, un líder que había logrado devolver a la vida el Consell de la Joventud de Elx, órgano que actúa de portavoz entre los jóvenes frente a la administración local. “Hace falta presupuesto para desarrollar actividades, jornadas de convivencia, traer a expertos para hablar de la violencia de género o machismo dentro de la juventud”, señalaba Alejandro Díaz en su última entrevista, en el periódico local Aquí en Elche.

No veía una vida lejos de la política. Se veía en el Congreso con menos de 35 años. Vivía por y para el PSOE.

Al menos, eso pensaban sus compañeros de partido.

La Policía ve indicios de abuso

El lado oscuro de Alejandro revela un perfil angustioso. Así define la Policía el presunto historial delictivo del líder de las Juventudes Socialistas de Elche:

- “Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a un hombre que presuntamente abusó de una niña de dos años de edad. Compartía a través de la Red imágenes pedófilas de extrema dureza. En sus conversaciones con otros pedófilos aseguraba haber abusado también de otro menor de seis años de edad, hecho que está siendo investigado por los agentes”.

“¿Pero cómo puede ser? Siempre estaba tan implicado con los jóvenes, con los niños…”. En las inmediaciones de la sede ilicitana del PSOE recuerdan el fervor con el que Alejandro Díaz participaba en las recogidas de juguetes solidarias organizadas por las Juventudes Socialistas en fechas navideñas. También hacían acopio de material escolar antes de comenzar el curso. Un escalofrío sacude a una militante socialista pese al calor sofocante que se ha instalado en Elche: “Pensar que mientras hacía todas esas cosas… No sé, me he puesto a llorar al enterarme de la noticia”.

La supuesta trayectoria pedófila del detenido comenzó al menos hace un año. Fue entonces cuando los agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica detectaron en varios foros privados de redes anónimas el intercambio de imágenes de pornografía infantil. En las imágenes, “de extrema dureza”, se veían a adultos manteniendo relaciones con bebés y niños de muy corta edad. Ese es el material que han encontrado en un disco duro y en su ordenador, en la vivienda en la que aún residía con sus padres.

Los delitos que se le atribuyen

Según las pesquisas policiales, el líder de las Juventudes Socialistas supuestamente convirtió esas escenas en reales: “Los agentes han podido constatar que el arrestado había abusado de una menor de dos años de edad”. También investigan si abusó de otro niño de seis años, delito que presuntamente habría reconocido a través de uno de los chats pedófilos por los que se movía.

El juez instructor del caso, no obstante, no ve pruebas para imputarle por estos supuestos abusos sexuales a la menor. Le atribuye un delito de tenencia y difusión de pornografía infantil.

Los militantes socialistas de Elche luchan por sacudirse el estremecimiento, aunque la magnitud de los hechos ha sobrepasado toda su capacidad de comprensión. Es fácil ver fotos de Alejandro Díaz flanqueado por Carlos González Serna, alcalde socialista del municipio. O en mítines, o atendiendo a los medios, o reivindicando derechos sociales en manifestaciones y actos públicos.

Las Juventudes Socialistas ilicitanas emitieron un comunicado en el que condenaban los supuestos delitos de su jefe y solicitaban su expulsión del partido. Hoy, ese comunicado no existe en su perfil de Facebook. Tampoco las decenas de fotografías en las que aparecía Alejandro. Las puertas de su sede aparecen cerradas a cal y canto. “Les costará limpiar una imagen tan sucia”, comenta una mujer que pasea a su perro en las inmediaciones del local.

Por el momento, y ante la dureza de los delitos imputados, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.