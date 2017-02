La Fiscalía francesa amplía la investigación a dos hijos de Fillon

La Fiscalía Nacional Financiera ha decidido ampliar su investigación sobre François Fillon a dos hijos del ex primer ministro francés y candidato a las presidenciales, sospechosos también de haber sido contratados para empleos ficticios como su mujer, informaron hoy los medios.

Marie y Charles Fillon fueron contratados como asistentes parlamentarios de su padre a partir de septiembre de 2005 cuando este era senador y ellos todavía no ejercían profesionalmente como abogados.

El diario Le Parisien indicó que se espera que ambos sean interrogados "rápidamente" por los agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLIFF), que además deberían acudir al Senado en busca de pruebas.

El semanario satírico Le Canard Enchaîne, que destapó el escándalo la semana pasada sobre el trabajo supuestamente ficticio de la mujer de Fillon, Penelope, como asistente parlamentaria suya y de otro diputado y colaboradora literaria de una revista, está también detrás de los detalles sobre el contrato de los hijos.

En concreto, reveló que dos semanas después de haber sido elegido senador, el 1 de octubre de 2005, Fillon firmó un contrato para su hija Marie -que tenía 23 años y no sería abogada hasta dos años más tarde- como asistente, con un sueldo inicial de 3.773 euros brutos mensuales, que pasaron a 3.814 euros hasta finales de 2006.

Desde el 1 de enero de 2007 le sucedió en el puesto Charles, también de 23 años entonces, con una remuneración de 4.846 euros brutos mensuales (un 27 % más que su hermana) hasta el 17 de junio de ese año, por lo que ambos recibieron en total unos 84.000 euros de dinero público.

El ex primer ministro asegura que solo se retirará de la carrera al Elíseo en caso de resultar imputado, pero en el partido ya han empezado a pronunciarse quienes creen que su candidatura ya no es sostenible y que se debe buscar un plan B.

Fillon se defiende

François Fillon, se defendió de las sospechas de fraude que pesan sobre él y su familia y atacó a los medios al señalar que "las mentiras repetidas cien veces nunca llegan a una media verdad".

En un discurso pronunciado en Charleville-Mézières (norte de Francia), Fillon hizo una alusión a la frase atribuida al dirigente de propaganda nazi Joseph Goebbels -"una mentira repetida mil veces se convierte en verdad"-, en la que se apoyó para responder a los ataques sobre su persona y su familia.

"Siento un enfado frío ante toda esta agitación que tiene el objetivo la aniquilación y que quiere prescindir de todas las reglas", agregó Fillon, quien dijo que millones de franceses le legitimaron en las primarias de la derecha francesa en noviembre de 2016.

"He respondido a los investigadores y les he brindado todas las informaciones necesarias para llegar a la verdad. Confío en su trabajo y deseo que la Justicia acabe con este asunto rápidamente", sostuvo Fillon. "Junto a mí he tenido a Penelope, pero también a otras personas con 40, 30, 20 años de servicio y que nunca han contado las horas. Esto -añadió- no tiene nada de ilegal y asumo la elección de haberme apoyado en ella, en mis próximos, que saben mejor que nadie los sacrificios y devoción que han labrado mi camino político", añadió.