EEUU afirma que "China sabe que debe actuar" en relación con Corea del Norte

La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, dijo este domingo que China "sabe que debe actuar" en la búsqueda de una solución a la situación con Corea del Norte, un "problema" que considera no es "solamente estadounidense".

Haley se pronunció así en su cuenta de Twitter después de que Estados Unidos realizara este domingo una prueba de su sistema antimisiles THAAD en Alaska, dos días después del lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil intercontinental (ICBM). "Ya está bien de hablar de Corea del Norte. China sabe que debe actuar. Japón y Corea del sur deben incrementar la presión. No es solamente un problema estadounidense. Requerirá una solución internacional", indicó Haley.

En un comunicado enviado poco después a los medios, Haley insistió en que China "debe decidir si finalmente quiere dar este paso vital" porque "el tiempo de hablar se ha acabado". "El peligro que el régimen norcoreano supone para la paz internacional está claro para todos ahora", sentenció.

A la espera de consecuencias

Asimismo, Haley informó de que Estados Unidos no pretende convocar una sesión urgente del Consejo de Seguridad para el lunes, como se ha venido haciendo en Naciones Unidas tras las últimas pruebas armamentísticas de Pyongyang. "No tiene sentido celebrar una sesión de emergencia si no produce ninguna consecuencia", subrayó Haley.

"Corea del Norte ya está sujeta a numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, que viola con impunidad, y que no son respetadas por todos los estados miembros de la ONU", explicó.

Por tanto, matizó, una resolución "adicional" que no incremente "significativamente" la presión internacional sobre Pyongyang "no tiene ningún valor". "De hecho, es peor que nada, porque envía un mensaje al dictador norcoreano de que la comunidad internacional no quiere desafiarlo seriamente", afirmó.

EEUU muestra su potencial

En Twitter, Haley remitió además a unas fotografías de los dos bombarderos estadounidenses que Washington desplegó este domingo en la península coreana junto a cazas de las fuerzas aéreas surcoreanas y japonesas, en una muestra de poderío militar paralela al ensayo del escudo antimisiles.

Los mensajes de la embajadora van en la misma línea que los vertidos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en la misma red social, donde recriminó a China que no haga "nada" para solucionar la situación con Corea del Norte.

"Estoy muy decepcionado con China. Nuestros ingenuos líderes anteriores les han permitido hacer centenares de miles de millones de dólares al año en comercio y sin embargo no hacen nada por nosotros con Corea del Norte", criticó el mandatario. "No permitiremos más que esto continúe. ¡China podría fácilmente resolver este problema!", agregó.

El jueves, el Congreso de EEUU dio luz verde a un paquete de sanciones contra Corea del Norte, Irán y Rusia que está pendiente de la firma de Trump, quien prevé rubricarlo, según adelantó el viernes la Casa Blanca.

Previamente, el martes, Haley había señalado que se estaban produciendo avances en las negociaciones entre EE.UU. y China para endurecer las sanciones de la ONU contra Corea del Norte, aunque no hizo concreciones.

Tras el ensayo de un misil balístico intercontinental el pasado 4 de julio por parte del régimen comunista de Pyongyang, Haley había anunciado que EE.UU. presentaría un proyecto de resolución para ampliarle las sanciones internacionales a ese país.