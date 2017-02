Ésta es una de las supuestas espías que asesinaron al hermano de Kim Jong-un

La Policía malasia ha divulgado una imagen de una de las dos mujeres sospechosas de asesinar en Kuala Lumpur al norcoreano identificado como Kim Chol, pero que según fuentes gubernamentales de Corea del Sur se trata de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Exclusive pictures of one of the two North Korean poison needle-wielding female operatives who killed Kim jong-nam https://t.co/UzSJkjSw50pic.twitter.com/dqIpAJ8w7R