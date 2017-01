Trump sitúa al frente de la inteligencia a un senador vetado por Rusia

A menos de dos semanas de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado un punto clave para su futura Administración. El peso de la inteligencia estadounidense recaerá sobre el exsenador Dan Coats, ha informado este sábado el equipo de transición del magnate neoyorquino.

La nominación de Coats, cuyo nombramiento como Director Nacional de Inteligencia tiene que ser aún confirmado por el Senado, llega un día después de que Trump conociera de manos de los directores de la CIA, el FBI y el todavía Director Nacional James Clapper, el informe que muestra que Rusia intervino, con toda las armas que tuvo a su alcance, en la campaña presidencial para tratar de facilitar su llegada a la Casa Blanca.

"Estoy muy convencido de que el senador Dan Coats es la elección adecuada para ser Director de la Inteligencia Nacional", ha señalado Trump, quien ha prometido "la constante vigilancia de aquellos que tratan de hacernos daño". El presidente electo considera que el exsenador "ha demostrado su profunda experiencia y su buen criterio" para desempeñar un puesto de este calibre.

Si es confirmado por el Senado, Coast, de 73 años y republicano, puede ser una pieza clave para Trump en ambas cámaras gracias a las buenas relaciones del exsenador con sus compañeros de partido y con los demócratas, además de su reputación de persona diligente y con buen temperamento. Sin embargo, pese a las buenas relaciones que Trump insiste en mantener con Rusia, la elección de Coast no puede interpretarse como un guiño a Moscú. Coast es conocido por ser un férreo defensor de aplicar políticas duras contra Rusia.

Coats, natural de Michigan, sirvió en el Ejército entre 1966 y 1968 y, además de representar al estado de Indiana como congresista y como senador, fue embajador de EEUU en Alemania entre 2001 y 2005. Su último período como senador acabó el pasado 3 de enero, ya que no se presentó a la reelección al Senado en 2016.

Durante sus años en Alemania, se encargó de reparar la chapuza de operación en la que la CIA secuestró por error a un ciudadano alemán confundiéndole con un terrorista. Coast fue el encargado de explicarle al Gobierno alemán lo que había pasado y se le pidió mantener el incidente en secreto, ha recogido el diario The Washington Post.

Coats es, al igual que el vicepresidente electo, Mike Pence, una figura política de fuertes valores conservadores, aunque con hitos en su carrera política como su posición favorable al control de armas o su oposición a que personas abiertamente LGBT sirvan en las fuerzas armadas. Por otra parte, las posturas que Coast ha manifestado respecto a inteligencia y política exterior no encajan con las de Trump y sus asesores más cercanos.

"No soy un gran fan de Putin", afirmó en otro discurso ante el Senado. "No soy tampoco un gran fan de Rusia". Sin embargo, en el mismo discurso se mostró abierto a formar una alianza con Rusia para luchar contra el Estado Islámico, una posición que Trump ha defendido, pese a que la intervención militar rusa en Siria se ha centrado en apoyar al dictador Bashar al-Ásad más que en combatir a EI.

Como congresista, Coats presionó de forma activa al Gobierno de Barack Obama para que tomara medidas contra Rusia por la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014 y por el apoyo del Kremlin a los separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. La represalia de Moscú no se hizo esperar y se le incluyó en una lista de funcionarios estadounidenses a los que se prohibió la entrada en Rusia indefinidamente.

Trump ha manifestado con frecuencia opiniones positivas sobre Putin y ha hecho un llamamiento a estrechar las relaciones con Rusia. Incluso después de ver el informe de inteligencia, el magnate se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter para afirmar que "tener una buena relación con Rusia es algo bueno, no malo. ¡Solo los 'estúpidos' o los bobos pensarían que es malo! Tenemos suficientes problemas en el mundo como para ganar otro".

Sin embargo, a ese mensaje le ha seguido otro que dejaría entrever el tono de la relación bilateral: "Cuando sea presidente, Rusia nos respetará más de lo que hacen ahora y ambos países podrán, quizá, trabajar juntos para resolver algunos de los grandes y apremiantes problemas del mundo".

