Trump insiste en que México reembolsará a EEUU el coste del muro fronterizo

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, reiteró este viernes que México reembolsará a Estados Unidos los gastos en los que se incurra para construir un muro en la frontera entre los dos países.

Trump insistió en esa idea después de que se conocieran informes que indican que líderes republicanos están contemplando la posibilidad de financiar ese muro amparándose en una ley de 2006 que proyectaba la construcción de obras en los límites fronterizos.

"Los medios deshonestos no informan de que cualquier dinero usado para construir la Gran Muralla (...) será pagado por México después", afirmó Trump en uno de sus mensajes en la red social Twitter.

