Al menos cuatro muertos en un tiroteo en una discoteca de Cancún

Al menos cuatro personas han sido asesinadas durante un tiroteo en una discoteca de Cancún donde se celebraba la clausura del BPM Festival de México. Aunque hay otros heridos.

La tragedia en tuvo lugar en las primeras horas de la mañana en el club Blue Parrot de Playa del Carmen justo cuando se celebraba la fiesta de cierre de Elrow.

"Alguien ha entrado en el club de Playa del Carmen y ha abierto fuego", ha escrito en Twitter el DJ escocés Jackmaster, que actuaba en el festival.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM