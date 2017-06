De cerámica, rosas y del Lidl: estos son los cuchillos que usaron los terroristas de Londres

El jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Dean Haydon, ha dado cuenta de nuevos detalles sobre el atentado terrorista del pasado sábado en Londres, entre otros, sobre las armas utilizadas.

Los cuchillos de cocina que los atacantes llevaban atados a la muñeca con correas de cuero eran de una hoja de cerámica 32 centímetros, color rosa, que se pueden adquirir en los supermercados Lidl, de la marca Ernesto, a un precio de unos siete euros al cambio.

