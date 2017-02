El juez absuelve a Verstrynge de agredir a policías pero no actúa contra los que le acusaron

El profesor de Ciencias Políticas Jorge Verstrynge, ex dirigente de Alianza Popular (antecedente del PP) y hoy en la órbita de Podemos, ha sido absuelto de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones a un agente de Policía por los que la Fiscalía pedía para él tres años y medio de cárcel.

Verstrynge fue juzgado el pasado 24 de enero junto a dos jóvenes con los que coincidió en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid el 19 de junio de 2014, día de la proclamación de Felipe VI. De acuerdo con el escrito de acusación, Verstrynge intentó pasar a la fuerza por el cordón policial que rodeaba a los concentrados y dio un "fuerte empujón" a uno de los agentes, que se habría caído al suelo lesionándose la muñeca izquierda.

El abogado de Verstrynge, Endika Zulueta, desarrolló una eficaz defensa aportando vídeos y fotografías que recogieron los hechos desde distintas perspectivas y que son la base principal de la sentencia absolutoria. En una argumentada y bien redactada sentencia conocida este jueves, el magistrado Francisco Manuel Bruñén, titular del Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid, concluye que "la variedad de las imágenes permite afirmar con total seguridad que Verstrynge no empuja a ningún agente".

"La versión de los hechos por la que se acusa a Verstrynge", señala la sentencia, "no está en modo alguno acreditada, y no solo por lo que se ve en las imágenes sino por la declaración testifical del propio agente, que no refiere un empujón sino a lo más que Verstrynge hiciera fuerza abriendo los brazos al ser sujetado por los agentes, en una actitud más bien instintiva, provocando su pérdida de equilibrio y que pusiera una mano en el suelo y se lesionase (lo cual no se observa en las imágenes)".

Pese a que el propio agente supuestamente empujado suavizó notablemente lo declarado en la fase de instrucción y recogido en el atestado, otros policías sí aseguraron haber visto a Verstrynge golpearle. La defensa reclamó al juez que dedujera testimonio de las actuaciones realizadas en este procedimiento penal para que se actúe contra los agentes por acusación falsa y falso testimonio.

El magistrado no ha acogido la pretensión y, con gran consideración hacia los agentes cuyos testimonios durante la instrucción llevaron a pedir contra el acusado una elevada pena de cárcel, afirma que "la frecuencia de las muchas intervenciones policiales difuminan el recuerdo de los agentes" y "es frecuente que en este tipo de situaciones se produzcan contradicciones notorias".

La sentencia, que es recurrible, sí condena a uno de los dos jóvenes acusados, Iván T., a 10 meses de prisión por haber propinado una patada a un policía durante los enfrentamientos que se produjeron tras la detención de Verstrynge, extremo que se aprecia en las imágenes. La fiscal Victoria Iparraguirre había pedido para él dos años de cárcel.