Rajoy: "Cuando alguien se acuesta con gente como la CUP acaba con problemas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "con toda la tranquilidad y moderación hay que decir que no habrá referéndum el 1 de octubre". Ha afirmado que "en un día no se puede aprobar una ley convocando un referéndum. Si lo hacen y violasen la ley estaríamos en otro escenario.".

Rajoy ha contestado a los periodistas durante sus vacaciones en la Ruta da Pedra e da Auga, Galicia, que terminarán el 20 de agosto y que serán interrumpidas el día 7 por una visita al rey Felipe VI en Palma de Mallorca el día 7. Ha señalado que "no es imposible" convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el 16 de agosto si finalmente el Parlamento catalán decide admitir a trámite la proposición de ley para la celebración del referéndum soberanista.

Rajoy ha aseverado que su postura respecto al referéndum de Cataluña no va a cambiar: "Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora sobre la base de que no puede haber un referéndum". Del mismo modo, ha dicho que "un gobernante no puede jactarse de que va a incumplir la ley. La ley y la democracia no se pueden separar", ha sentenciado.

Rajoy ha criticado a los actos en Arran contra un bus turístico y bicicletas de alquiler por parte de una organización próxima a la CUP: "El turismo es más del 10% del PIB en España. Da empleo a más de 2 millones de personas. Es una riqueza para todos y que haya gente contra ello demuestra su pequeñez mental, su cortez de miras y lo mínimo de su cerebro.

“Artur Mas logró ser presidente pero tuvo que dimitir por la presión de la CUP. Es normal que pasen estos ataques porque son un partido radical”, ha dicho el presidente del Gobierno.

Preguntado por la CUP, Rajoy ha dicho que "es una organización de extremistas radicales. Gente de extrema izquierda con programas electorales propios de hace siglos. Pero lo peor no es que exista, es que haya condicionando el nombre del presidente de la Generalitat de Cataluña y ahora está condicionando todo este proceso". "Siempre que uno se acuesta con gente así acaba teniendo problemas", ha explicado Rajoy.

También se mostró contento con el cierre del TC a la vía para la aprobación en 24 horas del referéndum: "Ayer hubo una noticia positiva, el Tribunal Constitucional dijo que no se podía en 24 horas aprobar la ley y convocar un referéndum, que es ilegal"

El líder del PP ha aprovechado también para valorar los datos del paro de julio, que ha descendido en 26.887 personas: "Este es un excelente dato que se suma a los del resto del año. Podemos conseguir en 2019 nuestro objetivo para 2020 de tener 20 millones de empleados".

Además, Rajoy, ha querido sacar dos análisis que dejan los registros del Ministerio de Empleo: "Hay dos datos significativos: que aumente el contrato indefinido y que el número de gente que lleva tiempo sin trabajar están encontrando trabajos cuadriplica al de gente normal. Pero sólo es un estímulo para seguir trabajando. Aquí si te paras te lleva la marea".

Previamente, Rajoy ya había calificado de "excelente" el dato a través de Twitter:

644.337 nuevos empleados en el último año. Excelente dato. Vamos a por los 20 millones de personas trabajando en 2020. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 2 de agosto de 2017

"Estoy muy contento porque me acuerdo del verano de 2012, que fue mi primer año en el Gobierno y no tenía una buena noticia, de ninguna de las maneras", ha recordado.