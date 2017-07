Rivera: "Ser revolucionario en coche oficial es jodido"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este sábado que percibe "síntomas de agotamiento" en el proceso independentista catalán. "Ser revolucionario en coche oficial es jodido; todo este proceso ha acabado cuando les tocan el bolsillo, ahí se bajan del carro", ha manifestado tras hacerse eco de la petición de Oriol Junqueras de pedir un euro a cada catalán para pagar la multa a Artur Mas por organizar la consulta del 9-N.

Rivera, que ha participado en el Campus Joven de Verano de Ciudadanos en Málaga ha recalcado que lo que sucede no es una crisis en Cataluña, sino nacional: "Allí ha aflorado en la independencia, en la separación. El nacionalismo aprovecha las crisis de los estados para intentar dinamitarlos".

En su intervención, el líder de Cs ha recalcado ante los jóvenes que lo que está sucediendo en Cataluña es producto de "la desconfianza en las instituciones y del populismo, que en unos lugares tiene una cara y en otros, otra, y otra bandera". Así se ha referido a gente "saltándose las leyes, retorciendo los reglamentos de un Parlamento, incumpliendo cualquier norma y sentencia y echándole la culpa a los funcionarios". "Estamos hasta el gorro del monotema", ha dicho.

"Me parece bien que no se gaste el dinero público en cosas ilegales pero hay que tener un proyecto de España ilusionante, atractivo, para todos los españoles, incluidos los catalanes", ha manifestado Rivera en referencia al anuncio del Gobierno de condicionar el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica a que demuestre semanalmente que no destina fondos a la preparación del referéndum independentista. "Esto lo dijo Montoro hace dos años", ha añadido Rivera "yo pensaba que ya lo estaban haciendo".

Por último, el líder de CS ha lamentado que Cataluña lleve "cinco años en un bucle" que le impide avanzar y ha recordado que se está en el mismo punto que en 2012: "¿Pero no lo hicimos ya y fracasó? ¿Otra vez lo mismo?", se ha preguntado, añadiendo que, este asunto "agota pero también está agotado". Rivera ha manifestado que no se resigna a que su tierra "sea parte del problema de mi país". "Tenemos los mismos problemas que los españoles porque somos españoles", ha concluido.