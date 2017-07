Sánchez: "Vamos a estar con el Estado, que no significa estar con el Gobierno"

Ni el Estado es el Gobierno, ni España es el PP. La visión del secretario general de los socialistas pasa por diferenciarse del inmovilismo de Rajoy. Porque, a sus ojos, no habrá estabilidad en España hasta que que no se establezca un modelo territorial federal. Menos aún si "se dejan pudrir los problemas".

Pedro Sánchez ha sido taxativo en Palma de Mallorca en la clausura del XIII Congreso del PSIB-PSOE. Porque "no defiende España quien no entiende que hay distintas maneras de sentirla". Así que los socialistas va estar "con el Estado, que no significa estar con el Gobierno".

El líder socialista ha exigido la acción política del presidente del Gobierno. "Fuera de la ley no hay nada, pero con la ley no basta. Hace falta la política. Ley y política". Pero la posición de Moncloa es distinta a la que reclama Sánchez. "Hay quien defiende que mejor no hagamos nada antes del 1-O. Si queremos que después se abra un espacio de diálogo tendremos que crearlo antes". Para el PSOE, "el 1-O es hoy, mañana, pasado. Son todos los días que hagan falta para encontrar una solución".

Unir a la izquierda en una mayoría de gobierno

El objetivo final de Sánchez no es más que aglutinar a la izquierda para arrebatarle a Rajoy la Moncloa. Por ello, ha invocado un pacto de izquierdas aglutinador que reúna a "todos los que defendemos una España más justa".

El secretario general de los socialistas ha mentado a sindicatos, a organizaciones ecologistas, animalistas y a los colectivos feministas. Pero se respiraba la fórmula que el PSOE y Podemos ensayan en Castilla-La Mancha. "Vamos a unir a la izquierda en torno a una mayoría progresista de gobierno", ha pedido Sánchez.

Sánchez también ha tenido palabras en su alocución para la declaración de Mariano Rajoy ante el juez el próximo miércoles 26 de julio, una imagen institucional "moralmente dolorosa para todos los españoles". Cuando se siente en la Audiencia Nacional, el líder de la oposición le pide al presidente que, "por primera vez, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

"Todos le pedimos por respeto, por dignidad democrática, que no se esconda, que colabore sin reticencias, sin inexactitudes, sin silencios cómplices que sí hemos visto durante muchos años" en la investigación de la financiación irregular del PP.