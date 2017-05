El PSOE acusa a Rivera de amordazar los Presupuestos y dice que acudirá al Constitucional

El PSOE ha acusado a Albert Rivera de amordazar los Presupuestos vetando el debate de 4.000 enmiendas y ha dicho que acudirá al Tribunal Constitucional si es preciso. El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha calificado la actitud de Rivera de "cacicada". En su opinión, el veto impuesto por PP y Ciudadanos va contra los usos y costumbres del Congreso de los últimos 20 años.

PP y Ciudadanos han vetado 4.000 enmiendas a los Presupuestos de PSOE, Podemos y los grupos minoritarios por valor de casi 47.000 millones de euros. Estas enmiendas se han presentado a cargo de una sección -la 31- que establece un fondo de contingencia para ministerios dotado con 15 millones de euros. En opinión de Ciudadanos, no se puede cargar un gasto multimillonario contra una partida limitada.

"Estamos a favor de los debates pero sobre cuentas y no sobre cuentos chinos", dijo el miércoles el portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre. "Estas enmiendas no son votables y 15 millones no sirven para pagar 46.000 millones de euros".

Sin embargo, Hernando sostiene que estas enmiendas son habituales y que nunca se había impedido su debate. El portavoz socialista ha dicho que recurrirán primero a la Mesa del Congreso y llegarán hasta el Tribunal Constitucional si es necesario.

"Ciudadanos ha puesto una mordaza presupuestaria al Congreso. La situación es gravísima", ha dicho Hernando en rueda de prensa. "La cacicada de Rivera no se ha atrevido a hacerla el PP ni en tiempos de mayoría absoluta".

Las enmiendas a los Presupuestos se debatirán la próxima semana en Comisión, que posteriormente debe elaborar un dictamen para su votación en Pleno. Está previsto que la aprobación definitiva de las cuentas públicas se produzca a finales de junio.