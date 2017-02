Patxi López, a Sánchez: las primarias no son "un duelo" con "vencedores" y "vencidos"

Patxi López quiere "dejar atrás la división y empezar a sumar ideas, voluntades y compañeros". "Yo nunca voy a enfrentar a unos militantes con otros, ni voy a buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión", ha dicho.

Sin citarlo, Patxi López ha recogido este viernes por la mañana algunas de las principales críticas que ha recibido Pedro Sánchez durante su mandato al frente del PSOE y ahora que ha anunciado su intención de volver al liderazgo.

"No podemos convertir la unidad en un lema propagandístico. La unidad no se proclama, se practica", le ha recordado.

Su primer "empeño" va a ser "dejar atrás la división y empezar a sumar ideas, voluntades y compañeros". "Nadie debe plantear estas primarias como un duelo de suma cero. Si alguien plantea que el que gana las primarias gana todo y el que pierde, pierde todo, no ha entendido ni lo que es una organización democrática ni lo que necesita el PSOE". Según él, no debe haber "vencedores" ni "vencidos".

"Enmienda a la resignación"

En el Foro Nueva Economía celebrado en el hotel Ritz de Madrid, el aspirante ha presentado su proyecto como "una enmienda a la totalidad a la resignación" para unir al PSOE dividido durante los últimos años.

Uno de los grandes problemas del PSOE es, en su momento, un debate entre dos legitimidades: la de la militancia, directa y que para algunos es un aval total, y la de las estructuras del partido. Ambas deben convivir, según él. "A la vez que digo que hay que confiar en la militancia, también digo que hay que asumir la responsabilidad de dirigir el partido desde una Comisión Ejecutiva y un Comité Federal con capacidad y competencias claras para adoptar las decisiones que les correspondan y para rendir cuentas sobre ellas".

"Yo no ofrezco soluciones mágicas, porque no hay milagros", ha dicho. Pero él quiere dejar algunas cosas claras: el PSOE “no puede de ninguna manera avalar” los Presupuestos si suponen más recortes, según él. Y cree que la Gestora no llegará a un acuerdo con el PSOE. "Bajar los izquierdas no es de izquierdas”. Es "renunciar a la redistribución de la renta colectiva”, según él.

López también ha tenido una advertencia para la presidenta de la Junta de Andalucía, en el caso de que aspire a liderar el PSOE manteniendo su puesto como presidenta de Andalucía. "Las circunstancias del PSOE necesitan un secretario general a tiempo completo", ha dicho.