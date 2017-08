Muere una mujer al atraparle la cabeza el ascensor del hospital tras dar a luz

Una mujer, de 26 años, ha fallecido tras quedar atrapada su cabeza en un ascensor que se puso en marcha cuando era trasladada de planta en el hospital Virgen de Valme, en Sevilla.

Fuentes cercanas a la familia, que se encontraba en estado de shock, han explicado que la joven pasaba a planta tras serle practicada la cesárea de su tercer hijo. Al salir del ascensor, la camilla quedó atrapada dentro del elevador, quedando la cabeza dentro, ante lo que el celador que la trasladaba intentó sacarla sin éxito.

Las fuentes han precisado que la familia va a esperar a los resultados de la investigación para pedir responsabilidad y presentar posibles denuncias si fuera necesario.

El cuñado de la víctima, David Gaspar, ha indicado a Europa Press que por el momento no se sabe cuándo podrá ser el entierro de la joven, ya que "aún le tienen que terminar las pruebas forenses", aunque previsiblemente las pruebas podrán terminar este lunes por la mañana "y entonces nos dejarán su cuerpo para poder velarlo".

Gaspar ha asegurado que su hermano, marido de la víctima, se encuentra "destrozado", al igual que toda la familia, que se encuentra "consternadísima". "Es increíble, aún no nos los creemos", se ha lamentado. Ha apuntado que la familia "pedirá responsabilidades" por lo ocurrido y no descartan presentar denuncias, "pues no podemos perder la vida por un ascensor". "Algo habrá que hacer, esto no puede quedar impune", ha añadido.

Fuentes del Servicio Coordinado de Emergencias 112 Andalucía han explicado que sobre las 14.35 horas el 112 ha recibido la llamada de un particular diciendo que a una mujer se le había quedado la cabeza atrapada en un ascensor cuando era trasladada en camilla de la planta segunda a la tercera. Por su parte, fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la mujer por este accidente en el ascensor, y han precisado que se ha producido durante un traslado de planta dentro del hospital, aunque no han podido facilitar más detalles del suceso.