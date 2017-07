Ciudadanos propondrá bajar el IBI en los ayuntamientos con superávit

Ciudadanos propondrá una rebaja del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) en todos los Ayuntamientos que terminaron el ejercicio económico de 2016 con superávit. La iniciativa, coordinada a través de la secretaría municipal del partido, debutará en Madrid. En el próximo pleno, el grupo naranja instará a la Cámara a reducir el tipo de esta carga impositiva en un 7%.

Según ha sabido este diario, a lo largo de los próximos meses los concejales de Rivera en distintos puntos del país llevarán a sus respectivos consistorios una oferta similar, aunque ajustada, como es lógico, a la realidad de cada municipio. Los Ayuntamientos españoles, incluidos los de las principales capitales, acumulan un superávit de 7.000 millones de euros.

"En cierto modo, pretendemos contestar con una medida eficaz a toda esa campaña que han hecho los Ayuntamientos del cambio. Dicen que tienen superávit porque gestionan bien, pero no es así. Sucede porque no ejecutan el presupuesto y la regla de gasto les ata, aunque no la respeten", relatan fuentes de Ciudadanos a EL ESPAÑOL.

Rivera afianza su giro liberal

Con este paso al frente, la política económica de los de Rivera afianza su giro liberal, que hace unas semanas conoció su mayor exponente con la rebaja del IRPF arrancada al Gobierno de Mariano Rajoy. Pero además, la medida persigue poner en evidencia lo que el partido de Rivera considera una "mala gestión" de Podemos en ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona,Valencia y Zaragoza.

"No puede haber un Ayuntamiento opulento al que le salga el dinero por las orejas mientras miles de ciudadanos viven justo al revés", critica uno de los miembros del equipo que ha preparado la propuesta, liderados por Begoña Villacís.

Según concibe Ciudadanos, la economía española ya afronta "un ciclo expansivo": "Se subieron mucho los impuestos, ahora es un buen momento para bajarlos y que la gente disponga de dinero para invertirlo en sus respectivas ciudades o pueblos".

El caso de Madrid

Estudiada la casuística de la capital, Ciudadanos intentará que el Ayuntamiento madrileño baje el IBI en un 7%. El superávit, tras el ejercicio de 2016, alcanzó los 1.022 millones, además de otros 460 millones de remanente de tesorería. Madrid es una de las ciudades con mayor presión fiscal de España entre impuestos, tasas y multas. Según el Ministerio de Hacienda, la media el recibo del IBI por habitante (406 euros) convierte a Madrid en la decimotercera ciudad que más paga de España. El IBI más alto (785 euros por habitante) se abona en Estepona (Málaga).

"No ejecutaron y presumen de superávit para esconder su mala gestión", arremeten los naranjas contra Carmena. Aseguran que los impuestos capitalinos se han multiplicado por tres en los últimos años y que los ingresos estén por encima de los gastos tiene que ver con un "sablazo fiscal".

En Ciudadanos reiteran que el Ejecutivo de Cibeles ingresó con el IBI 31 millones más de lo previsto inicialmente.