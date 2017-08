Impiden competir a la campeona del mundo en el descenso del Sella por ser mujer

La organización del descenso del Sella ha impedido por segundo año consecutivo competir en la categoría absoluta a la tricampeona del mundo de piragüismo Beatriz Manchón. ¿La razón? El reglamento no permite que una mujer compita en la categoría absoluta.

Segundo año sin poder competir. Esto lo tenemos que conseguir. Deportistas de cualquier nivel y edad en la categoría reina, excepto mujeres — Bea Manchon (@beamanchon) 31 de julio de 2017

Manchón quería competir en compañía de Manuel Bustos en la categoría absoluta en la prueba que se celebra el primer sábado de agosto y que reúne a 1.000 piragüistas cada año. "Segundo año sin poder competir. Esto lo tenemos que conseguir. Deportistas de cualquier nivel y edad en la categoría reina, excepto mujeres", reconoció la campeona del mundo en Twitter.

Las razones que ha dado la organización no han convencido a Beatriz Manchón, que se ha mostrado indignada a través de las redes sociales: "Todas las razones que nos han dado son tan pobres como que el reglamento no lo permite, cuando ya el año pasado dijeron que era precipitado y que lo mirarían con vistas a este año. Las respuestas que nos han dado son del tipo 'no vamos a cambiar porque estos dos deportistas tengan este capricho'. Cuando realmente nosotros dos, sino que de cualquier mujer que tenga la inquietud de participar en la prueba, pueda hacerla", reconoció.

Revuelo político y en las redes

Beatriz Manchón ha recibido múltiple apoyo en las redes sociales y también por parte de algunos partidos políticos. Adriana Lastra, del PSOE, ha querido sumarse a la causa: "Espero que el CODIS (Comité Organizador del Descenso del Sella) rectifique y modifique el reglamento. Es inaceptable", comentaba en Twitter. Y lo propio ha hecho Héctor Piernavieja: "No quiere entender la importancia para la igualdad del deporte y la sociedad que puede tener una K2 mixta en el Descenso Internacional del Sella", reconoció.