Arrestado Tiger Woods en Florida por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol

El golfista estadounidense Tiger Woods fue detenido este lunes por sospecha de que conducía bajo los efectos del alcohol en Florida (Estados Unidos). Woods, de 41 años, fue arrestado a lastres de la mañana en la localidad de Jupiter, según confirmó el portavoz de la policía local.

La Policía sospecha que el deportista estaba ebrio, y fue trasladado a la cárcel del condado de Palm Beach. Allí entró a las 7:18 a.m. y salió a las 10:50 a.m., sin fianza. No se ha confirmado si dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas, ni si había otro pasajero en el vehículo.