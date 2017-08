Piqué: "Cuando puse 'Neymar se queda' ya sabía que se iba"

Gerard Piqué ha hecho su primera aparición pública de la nueva temporada en la previa de la Supercopa de España. Una rueda de prensa en la que Neymar ha sido tan protagonista como él. Tanto por su ausencia como por aquel tuit en el que el central azulgrana aseguraba que el brasileño seguiría vistiendo de azulgrana a pesar de los rumores sobre su marcha al PSG. Hoy, sin Neymar, ya en París, Piqué se explica: "El tuit era la última bala".

"Ahora que ha pasado todo lo puedo explicar. En la boda de Messi tenía la idea de marcharse. En la pretemporada también decía que se iba. El día que puse el tuit de “se queda”, sé cien por cien que se va. El tuit era la última bala. Se enfadó conmigo. Luego lo solucionamos pero él se iba a ir y se marchó", explicó el central antes de medirse al Real Madrid en el Camp Nou este domingo a las 22.00 horas.

El jugador azulgrana se defendió argumentando que "todo tiene un sentido". "Quería utilizar la redes sociales porque esa es una fuerza que tengo. Quería ayudas al club y al menos lo intenté, aunque sabía que tenía la decisión tomada", pormenorizó.

Además, Piqué, quiso defender al brasileño. "Sé que tiene sus razones. Pueden ser económicas o para ser el mejor jugador del mundo. No hay que juzgarlo, es un jugador valiente. Nos ha dado un rendimiento extraordinario. La cifra exacta por la que vino no la sabremos nunca (risas) pero ha dejado dinero en la caja", bromeó respecto al caso fichaje del brasileño por el que el Barcelona fue condenado y aún se mantienen las investigaciones y los juicios en su vertiente brasileña. Eso sí, aclaró, "a mí Neymar no me ha decepcionado. Hay jugadores que se declaran en rebeldía y él lucho hasta el último segundo. Se podía lesionar y siguió jugando. Ha defendido la camiseta como ninguno".

El defensa no quiso entrar a valorar lo desmedido del mercado de fichajes este verano, así que cuando le preguntaron por Coutinho y Dembélé señaló que ambos "son jugadores que quieren venir". Aunque tiene claro que Neymar es insustituible: "Es un jugador único. Tiene un uno contra uno que no tiene nadie en este deporte. Más que sustituirlo, tenemos que hacernos más fuertes. No existe un sustituto de Neymar en el mercado".

La boda de Messi

Por otra parte, Piqué confirmó que durante la boda de Messi en Rosario, Argentina, Neymar ya se lo comunicó a varios jugadores de la plantilla. De hecho "ya se lo había dicho a Alves", también brasileño, excompañero de ambos en el Barça y ahora también en la filas del París Saint Germain. ¿Y no se lo comunicaron al club? "No es nuestro papel. Si alguien tenía quedecirlo era Neymar y si no había que mantenerlo en secreto. No sé si el club lo sabía. A mí y a varios jugadores se lo había comunicado.

En cualquier caso, Piqué se refirió a la plantilla del Barça como "un equipo de garantías". "Otra cosa es que se puedan incorporar más jugadores, lo que nos vendrá bien para que haya más competencia. Estoy convencido de que se está trabajando para subir el nivel de la plantilla. Queda mercado. Yo me siento competitivo para pelear por las tres competiciones con el equipo que tenemos ahora mismo", añadió.

Respecto al encuentro del Real Madrid en el Camp Nou explicó que se trata de un partido "especial". "Más aún si es oficial. Intentaremos hacer un buen partido, pero necesitaremos hacer un grandísimo partido para ganarlo. Intentaremos controlarlo porque sabemos que los goles aquí son muy peligrosos".