Mbappé habría dado el sí a fichar por el PSG por 160 millones de euros

El medio francés Telefoot ha anunciado, al más puro estilo Piqué, que Mbappé ya tendría decidido donde jugar la próxima campaña. Y no es ni el Real Madrid ni el Barcelona, sino que su destino, anhelado por todos los grandes de Europa, sería el PSG. La llegada de Neymar al Parque de los Príncipes habría sido determinante en su decisión.

Según el medio citado, aún no hay nada oficial, pero la predisposición del jugador es firme. Tras anotar 26 goles la pasada temporada, se marcharía a París a cambio de una segura gran cantidad de dinero. Real Madrid, Manchester City y Barcelona ya no tendrían nada que hacer.

Al jugador, de 18 años, lo habría seducido el proyecto del club de la capital francesa y el fichaje de Neymar. En Telefoot aseguran que el internacional francés admira al brasileño desde hace tiempo. Por personalidad y su talento, dos características que comparten.

A partir de este momento, comienzan las negociaciones. En una primera oferta, el PSG estaría dispuesto a pagar cerca de 160 millones de euros por el jugador, sin incluir primas, pero el Mónaco no se muestra muy receptivo después de las ventas de Bernardo Silva y Bakayoko y con Thomar Lemar en la cuerda floja.

La información llega después de que hace unos días The Guardian afirmara que el Real Madrid habría comunicado a Gareth Bale que Mbappé no ficharía por el conjunto merengue. Al menos este verano. Ante la no llegada del francés al Madrid, Bale ya respiraría tranquilo tras haber sido el blanco de muchas críticas.