Zlatan Legends: Ibrahimovic lanza su propio videojuego para ser 'Iron Man'

"On this day, the Universe will know: there is only one Zlatan". Obviamente "sólo hay una Zlatan" y desde el 17 de agosto podremos tenerlo en nuestro propio móvil. Poco más se sabe, pero el futbolista sueco de origen bosnio ha anunciado a través de sus redes sociales el lanzamiento de una App en la que poco menos que se convertirá en Iron Man en busca de "nuevos desafíos", como reza el teaser promocional.

Zlatan Ibrahimovic (Malmö, 1981), futbolista atípico donde los haya, por su peculiar estilo, por su acento, por su prepotencia, por su excelsa clase como jugador de fútbol en todos y cada de los clubes por los que ha pasado, se encuentra ahora mismo sin equipo.

El Manchester United rechazó la posibilidad de ofrecerle una extensión de contrato después de que sufriera una lesión de ligamentos, ya que los servicios médicos del conjunto que dirige José Mourinho calcularon que su recuperación no sería completa hasta 2018 y eso en un futbolista de 35 años en muchos decir.

En cualquier caso, según revelan diferentes medios ingleses, Mou estaría pensando hacer un hueco en la plantilla al sueco en el mercado de invierno para conseguir integrar la experiencia de Ibrahimovic en un club en plena reconstrucción desde la llegada del técnico portugués.

Los aficionados, en cualquier caso, no pueden esperar para su dosis de 'Zlatan', por lo que las primeras imágenes del videojuego han levantado el ánimo de todos los fieles seguidores del, probablemente, jugador más presuntuoso del fútbol actual, que mientras no pueda brillar en los terrenos de juego lo hará en nuestro móviles ataviado con su uniforme de 'Iron Man' o gracias su nuevo perfume...