Lori Meyers: "La humanidad es la organización más peligrosa"

Lori Meyers se han puesto guapos y cósmicos, oscuros y esperanzadores en En la espiral, su nuevo trabajo: transitan del desaliento al ánimo, del agujero a la dispersión, del nihilismo a la fe en 13 cómodos pasos, que son 13 complejas canciones. Hay hueco en la vorágine para el amor -Organizaciones peligrosas, Todo lo que dicen de ti, 1981-, para la ansiedad -en No estoy solo- y para estallar ensanchando las costuras, como en Evolución.

Se están sacudiendo las fobias. Se están agarrando a la vida. Llevan a los poetas malditos en el ojo de la nuca pero los hacen próximos y domésticos cuando hablan con sus amigos, miran alrededor y escriben lo que nos pasa. Aquí Noni López, Ale Méndez y Alfredo Núñez, andaluces profesionales y espíritus libres en un rancho hecho de fronteras.

Hablemos deEvolución. ¿Hacia dónde creéis que está girando el mundo, hacia dónde vamos en 2017?

Noni: Nosotros pensamos como artistas -y es el concepto del disco- que estamos metidos en una espiral donde nos manejan mucho los lobbies, donde hemos perdido mucha sensibilidad y nos estamos volviendo más de piedra, y pensamos que tenemos que lograr un equilibrio con nosotros mismos, reflexionar... esto es un disco de amor y desamor, pero en realidad contigo mismo. Por qué te levantas un día y piensas una cosa pero luego, acaba el día, y estás bien... ese tipo de espiral. Eso es lo que queríamos decir con Evolución.

Es una evolución hacia lo chungo.

No, no tiene por qué, siempre tiene algo de positivo.

Pero decíais "el mal forma parte de la evolución".

Sí, pero es sólo una parte, el bien está. Y para nosotros, el bien es lo que nos hace sacar discos: la gente que admiramos. Evolución es muy formato telediario: empieza con las peores noticias pero acaba con una noticia muy buena, que si una colaboración, que alguien está intentando que otra persona viva mejor, o que se ha descubierto una nueva técnica contra una enfermedad...

¿Qué lectura le dais a que el presidente del gobierno de los EEUU, que es algo así como ser el presidente del mundo, sea Donald Trump?

Alfredo: Quien mejor te lo puede responder es un americano que no esté nada de acuerdo con él. Visto desde aquí es muy diferente, porque nosotros de política tampoco sabemos ni nos gusta meternos donde no nos llaman, pero entiendo para la mitad de la sociedad estadounidense... después de muchísimos años haber conseguido igualdades y victorias sociales, que venga alguien así, que tenga palabras machistas, xenófobas... pues se les habrá caído un poco el mito ese de 'nuestro país, que llevaba el sueño de la libertad a todo el mundo'.

Noni: Han conseguido lo que querían, que todo el mundo se fijara otra vez en Estados Unidos. Como la gran potencia. Todos estamos hablando de un presidente... y en realidad no es la primera potencia, ¿por qué no saca nadie la investidura del presidente chino, que tiene mucho más poder económico e igual nos interesa saber más de ellos? Pero siempre está el formato televisivo, el salón redondo... no nos interesa eso. A Granada llega poco eso. Lo vemos porque encendemos la tele.

Ale: Yo no creo que vaya a durar mucho. Los estadounidenses son un pueblo con muchos valores y si sigue por este camino, Trump, no le van a aguantar tanto.

Noni: Pero también estaban en EEUU los cowboys (risas).

En Evolución también habláis de que no hay Dios que nos proteja. ¿Dios ha muerto o está de parranda?

Ale: Está las dos cosas a la vez. Mira la cuántica. Cuando abres la caja es cuando te das cuenta de si está muerto o de parranda, como los átomos.

Noni: Yo es que soy ateo.

Alfredo: Dios al final es el camino que sigue la naturaleza para llevarte a algún lado.

Noni: El que sale todos los días, el que hace que puedas ver, el que te da energía. Yo sólo creo en el sol, que es el que sale y el que se pone. Es un Dios perfecto, ya lo adoraban los egipcios y no se equivocaban mucho. Además debían horchata, que es súpersana (risas).

"A veces creo en el amor, me enorgullece...". ¿Quién cree en el amor en el siglo XXI? ¿Nuestros abuelos se amaban mejor?

Alfredo: Bueno, en este disco no hablamos tanto del amor de pareja del que sí hablábamos más en Impronta.

Noni: Es como "a veces creo en el amor de las personas", y el amor consigue cosas positivas, eso es lo que queríamos decir con la letra. Evolución era más bien "he visto esto, me ha pasado esto" y necesitábamos sacarlo, pero es como decir "eh, yo todavía creo que hay cosas positivas, yo todavía creo en el amor", y es bastante bonito si lo crees de verdad.

¿Cómo sobrevivir al amor en tiempos de Instagram?

Alfredo: Pues creándote una vida.com (risas).

Noni: Yo no tengo instagram. Bueno, hice uno y ahí se quedó. Me pasa con muchas cosas. Cojo algo y de repente lo dejo porque me aburro rápido, muy rápido de las cosas.

Ale: Son herramientas que han empezado con el rollo Radio Macuto... yo intento utilizar esas herramientas sobre todo por mi amor a la guitarra más que por ver lo que hacen los demás. Hoy en día será complicado tener una pareja poniendo fotos todo el rato. Es como "no te cojo el teléfono pero estoy subiendo fotos" (risas).

"Que exista gente como tú, que no piensa como todos los demás, y se atreve a decir que hay organizaciones peligrosas...". ¿Cuál es la organización más peligrosa a día de hoy?

Noni: Nosotros mismos. La humanidad. ¿Por qué somos peligrosos? ¿No ves la tele, no escuchas la radio? Somos bastante peligrosos, pero al mismo tiempo, siempre hay una salida. Con la gente a la que quieres, con la gente con la que quieres estar, incluso con el prójimo.

Pero antes me decías que si los lobbies... ¿cuáles son los grupos de poder que os preocupan?

Noni: Hay muchos lobbies. Todos los lobbies son malos. El armamentístico... porque sólo está mirando por generar, y por hacer que eso crezca todavía más, y dejan de lado cosas fundamentales. Dejan de lado la humanidad, nos hacen menos sensibles... hay organizaciones peligrosas. Todos lo sabemos.

También habláis de no dejarse influir por los medios de comunicación. ¿Qué periódico leéis para saber lo que hay que pensar?

Noni: Bueno, esta canción de lo que habla es de que has conocido a una persona que te interesa. Has conocido a una persona que te va a llevar a ser libre. Alguien a quien no le interesan ciertas cosas pero tiene algo dentro que te atrae mucho, y es la libertad. No creo que seamos libres. Estamos metidos en un mundo en el que no conocemos la libertad. Y creo que eso es lo que pensábamos ahí, al final queremos sentirnos no atados, más naturales. No estoy visualizándome desnudo en el bosque, pero es bastante libre eso.

¿Y en cuanto a la libertad de expresión? Teniendo en cuenta los últimos casos de artistas abiertos por la Fiscalía, ¿os habéis autocensurado alguna vez?

Ale: Nunca hemos pensado en quitar algo, porque las letras que hemos hecho no han sido susceptibles de eso.

Noni: ¿Por qué las íbamos a quitar, si era lo que pensábamos? ¿Por qué ser falso contigo mismo? Si dijimos en una canción "me levanté tarde y tengo ganas de follarte", dónde está la autocensura, qué más da, es lo que había pasado en ese momento... al mismo tiempo, no es mi estilo tampoco hacer cosas de "¡tal!", nosotros somos de letras del día a día, de cosas que nos pasan a nosotros, a nuestros amigos. Esa es nuestra revolución. Lo demás pasa un poco a nuestro plano.

En No estoy solo habláis de depresiones y de ansiedad. ¿Por qué estamos tan tristes pero nos empeñamos en hacernos los felices vía Mr. Wonderful o mediante estados de Facebook?

Noni: Puede ser que estemos viviendo más rápido de la cuenta, que tengamos sobreinformación, que estemos estresados... al mismo tiempo, el título era perfecto, porque yo no estoy solo con mi ansiedad, tengo a Alfredo, a Ale, a mis amigos, a mi madre. No estamos solos, aunque nos cueste verlo. Nosotros no nos damos cuenta a veces porque tenemos muchos viajes y vemos a la gente cada vez más lejana, cómo crece, cómo cambia. La gente que te quiere es el mejor ansiolítico. El mejor psicólogo es un amigo.

¿Es la tristeza un patrimonio fundamental en la vida de un artista?

Noni: (Risas) Bueno, es que nosotros somos muy Baudelaire. Nos gusta todo eso. Hay una parte muy emocional en nosotros. La tristeza hace que tu catarsis en las canciones sea un poco más fuerte que cuando estás feliz. ¿Qué le vas a contar a alguien cuando estás totalmente feliz? ¿Me estás dando envidia o qué pasa? La tristeza, lo bucólico, en realidad, es muy francés, es muy Baudelaire, muy Hostal Pimodán.

¿Es un estigma hoy día decir que se tiene depresión?

Alfredo: Bueno, el otro día mismo leí una noticia que decía que los niños de entre 12 y 14 años en EEUU, un tanto por ciento altísimo, están con ansiedades, con depresiones...

Noni: ¿Y Japón? Gente que muere cerca de un ordenador.

Ale: Desde luego, nosotros cuando teníamos 12 años, hace por lo menos unas décadas, no pensábamos en esas cosas tanto, no teníamos esos problemas.

Alfredo: Es por la presión del colegio, la competitividad que nos exige la sociedad... esto de vivir muchos mas años, pero no saber cómo.

No sé si sabéis que una musicóloga y experta en género ha dicho que canciones como 'Contigo' de Sabina o 'Sincericidio' de Leiva son machistas. ¿Cuál es vuestra postura ante esto? ¿Debe el machismo o el feminismo intervenir en una creación artística, como es una canción, o el arte no tiene por qué ser ejemplarizante?

Noni: Nosotros pensamos que debería haber muchas más mujeres. Poned mujeres en el Estado, poned mujeres en los gobiernos, poned mujeres en las grandes empresas, porque es cierto que todo se hace con más lógica. Nosotros, en La espiral, hemos intentado que estuviera Ani, que es mi pareja y también es amiga de todos, para que esto no fuese sólo nuestra testosterona, sino que queríamos tener también la voz de una mujer detrás y que haga que los dos géneros estemos ahí y nos sintamos por igual. Yo creo que habría que feminizar mucho más la sociedad. ¿Por qué? Porque sabéis hacer las cosas mejor. No hay choque de testosterona. Vosotras no tenéis eso.

En cuanto a lo de Sabina, hay muchas lecturas. Porque igual es como lo que te hemos dicho antes de Evolución, de "yo creo en el amor". Igual esta mujer debería contactar con el artista, por si el artista está hablando de otra cosa, porque cada uno se hace una idea de la canción. Eso sí se lo recomendaría modo amigo, en plan guay: sácalo, pero puede que el artista esté hablando de otra cosa.