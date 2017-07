El doble cambio de Jeff Bezos: el más rico y el más cachas

Jeffrey Preston Bezos, 'Jeff Bezos' (53 años) se ha convertido por unas horas en el hombre más rico del mundo superando a Bill Gates, fundador de Microsoft. Las acciones de la compañía Amazon subieron este jueves un 1,3% en la bolsa de Wall Street, lo que hizo que los títulos de Jeff Bezos en la compañía alcanzasen por unas horas el valor de los 90.900 millones de dólares frente a los 90.700 de Bill Gates en Microsoft

La fortuna del fundador del gigante de comercio electrónico Amazon ha aumentado 10.000 millones de dólares en los dos últimos meses. Es el segundo hombre más rico del mundo según la lista Forbes por detrás de Bill Gates, con una fortuna valorada en 84.700 millones de dólares.

Pero poco se ha hablado de la vida personal del empresario, que también ha experimentado un cambio físico radical en los últimos años. Ya no es el delgado conferenciante que explicaba cómo quería lanzar una librería virtual que llegase a todos los rincones del mundo. Ahora se ha convertido en un hombre fornido que viste ropa deportiva y controla, además de Amazon, el periódico The Washington Post, la cadena de supermercados Whole Foods y la empresa de viajes aeroespaciales Blue Origin. En los medios estadounidenses también se habla de que el empresario ha podido hacerse una operación estética. Antes, en las fotos siempre se apreciaba cómo su ojo derecho era visiblemente más pequeño que el izquierdo. Una diferencia que ya es casi imperceptible y puede deberse a una operación de párpado.

En sus primeros años de carrera vestía camisas oscuras y era un hombre tímido y sonriente. Tras décadas de exposición mediática, se ha convertido en alguien extrovertido a pesar de la fama de 'tirano' que se ha ganado por las condiciones leoninas que tienen los empleados de su compañía, según han denunciado en distintas ocasiones.

Pero no solo él ha cambiado. También lo ha hecho su esposa, la novelista McKenzie Bezos, con quien tiene 4 hijos, uno de ellos adoptado. La última vez que posaron en público, en una fiesta de la revista Vanity Fair, también lucía tipo atlético como su marido. Se conocieron en 1992 cuando los dos trabajaban en un fondo de inversión y desde entonces sus carreras han experimentado un ascenso imparable.

Orígenes humildes relacionados con España

Jeff Bezos se llama en realidad Jeff Preston Jorgensen. Nació en Alburquerque, Nuevo México, en el año 1964, cuando su madre tenía solo 17 años. Su padre biológico les abandonó al poco tiempo y el marido de su madre, Miguel Bezos, le dio su apellido. Su padre adoptivo era cubano aunque de familia española, concretamente del pequeño municipio de Villafrechós (Valladolid).